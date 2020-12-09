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Постоянный комитет Союзного государства и МААН договорились о сотрудничестве

09.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Постоянный комитет Союзного государства будет сотрудничать с Международной ассоциацией академий наук (МААН). Соглашение подписали сегодня в Минске, передает «МИР 24».

Документ позволит объединить усилия в научных исследованиях. Среди них изучение Арктики, изменения климата и освоение космоса. Программу сотрудничества еще обсуждают.

«Вопрос формирования единого научно-технического пространства сейчас все больше внимания привлекает в Союзном государстве. Мы бы хотели узнать, как эти задачи решаются в других странах и для этого использовать опыт данной организации», – заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Это мощнейшая организация, объединяющая научные силы очень многих стран. Она решает многие проблемы, вырабатывает рекомендации, предложения, проводит глубокий конструктивный анализ и потом выносит предложения правительствам стран и главам государств. В научном сообществе, объединяя усилия, мы сможем работать более слаженно», – подчеркнул руководитель Международной ассоциации академий наук, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

В составе ассоциации – 24 научных совета. Организацию создали в 1993 году для сотрудничества академиков из разных стран и решения научных проблем. Штаб-квартира ассоциации находится в Киеве.



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Теги: Минск
 
 
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Соглашение подписали в Минске. Документ позволит объединить усилия в научных исследованиях, среди которых изучение Арктики, изменения климата и освоение космоса.
 
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