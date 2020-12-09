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На заводе «БелДжи» перечислили проблемы с внедрением электрокаров Geely

09.12.2020 22:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На заводе «БелДжи» перечислили проблемы с внедрением электрокаров Geely
Фото: Geely
Весной этого года в Республику Беларусь привезли четыре электрических седана Geely Geometry A, три из которых отправили в шоурумы, а еще один остался на «БелДжи» для изучения -- в будущем эта модель должна встать на конвейер предприятия. По словам Свидерского, в ходе технического тестирования обнаружились две проблемы, которые требуют изучения и решения.

Первая связана с тем, что интерфейсы зарядки китайских автомобилей не совпадают с теми устройствами, которые применяются в Европе. Вторая же заключается в климатических условиях использования: заявленный запас хода электрокара составляет около 500 километров, однако когда температура на улице опускается ниже +10 градусов по Цельсию, заряд падает на 20 процентов. Помимо всего перечисленного, открытым остается и вопрос с утилизацией литиевых аккумуляторов.

Также Свидерский напомнил об одной особенности электромобилей, к которой будущим владельцам придется привыкнуть: зарядка требует куда большего времени, чем заправка обычной машины с двигателем внутреннего сгорания.

Директор «БелДжи» заявил, что если и удастся договориться с китайской стороной и установить ценник на Geometry на уровне 30 тысяч долларов (2,2 миллиона российских рублей), то активное внедрение электрокара начнется уже в 2021 году.

«Если не сможем предложить такую цену, то наши исследования показывают, что массовых покупок новых электромобилей не будет,» - заключил он.
 
 
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На этапе технического тестирования были выявлены проблемы, которые только предстоит решить.
 
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