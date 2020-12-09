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Фото: Geely

«Если не сможем предложить такую цену, то наши исследования показывают, что массовых покупок новых электромобилей не будет,» - заключил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На заводе «БелДжи» перечислили проблемы с внедрением электрокаров Geely На этапе технического тестирования были выявлены проблемы, которые только предстоит решить.

Первая связана с тем, что интерфейсы зарядки китайских автомобилей не совпадают с теми устройствами, которые применяются в Европе. Вторая же заключается в климатических условиях использования: заявленный запас хода электрокара составляет около 500 километров, однако когда температура на улице опускается ниже +10 градусов по Цельсию, заряд падает на 20 процентов. Помимо всего перечисленного, открытым остается и вопрос с утилизацией литиевых аккумуляторов.Такженапомнил об одной особенности электромобилей, к которой будущим владельцам придется привыкнуть: зарядка требует куда большего времени, чем заправка обычной машины с двигателем внутреннего сгорания.Директор «БелДжи» заявил, что если и удастся договориться с китайской стороной и установить ценник на Geometry на уровне 30 тысяч долларов (2,2 миллиона российских рублей), то активное внедрение электрокара начнется уже в 2021 году.