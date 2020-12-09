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Работа двигателя на «холостом ходу» может привести к ряду поломок в автомобиле

09.12.2020 22:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Работа двигателя на «холостом ходу» может привести к ряду поломок в автомобиле
Иллюстративное фото
Особенно много вреда может принести холостой ход для малообъемных турбированных моторов, ресурс которых ограничен не столько пробегом, сколько моточасами. Это значит, сокращение количества отведенных двигателю моточасов естественным образом уменьшает его срок службы.

Еще один проблемный фактор – работа масла. На малых оборотах понижается эффективность его циркуляции в системе, а давление и объем прокачанного масла в силовой установке напрямую зависят от количества его оборотов.

В результате длительная работа мотора на «холостых» приводит к ускоренному износу свечей зажигания, а также перегреву катализатора, который затем выходит из строя и требует немалых вложений либо в его ремонт, либо в замену.
 
 
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Длительная работа силового агрегата на холостом ходу уменьшает его ресурс. В подобном режиме сильнее изнашиваются маслонасос, свечи и каталитический...
 
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