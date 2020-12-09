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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работа двигателя на «холостом ходу» может привести к ряду поломок в автомобиле Длительная работа силового агрегата на холостом ходу уменьшает его ресурс. В подобном режиме сильнее изнашиваются маслонасос, свечи и каталитический...

Еще один проблемный фактор – работа масла. На малых оборотах понижается эффективность его циркуляции в системе, а давление и объем прокачанного масла в силовой установке напрямую зависят от количества его оборотов.В результате длительная работа мотора на «холостых» приводит к ускоренному износу свечей зажигания, а также перегреву катализатора, который затем выходит из строя и требует немалых вложений либо в его ремонт, либо в замену.