ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Академия наук подписала соглашение с Постоянным комитетом Союзного государства

09.12.2020 22:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Академия наук подписала соглашение с Постоянным комитетом Союзного государства

Новые горизонты в решении проблем всемирного масштаба. Академия наук подписала соглашение с Постоянным комитетом Союзного государства.

Новое соглашение по сути формальное подтверждение давних связей. На примере работы российских и белорусских учёных стороны теперь определят новые сферы взаимодействия, чтобы сосредоточить силы и решить глобальные научные задачи.

И сегодня же в Академии наук открыли научно-производственный участок лазерных технологий. Он оснащён оборудованием, которое позволит изучать и разрабатывать технологии восстановления изношенных деталей, сварки металлов и сплавов, высокоточной резки. Символично в этот день открыли и арт-объект «Гранит науки»: скульптура совы как символ мудрости теперь красуется у центрального входа Физико-технического института.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые горизонты в решении проблем всемирного масштаба. Академия наук подписала соглашение с Постоянным комитетом Союзного государства. Новое соглашение по сути...
 
Новости дня
Новости разные
 
Постоянный комитет Союзного государства и МААН договорились о сотрудничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика