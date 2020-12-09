Источник материала: ОНТ

Новые горизонты в решении проблем всемирного масштаба. Академия наук подписала соглашение с Постоянным комитетом Союзного государства.

Новое соглашение по сути формальное подтверждение давних связей. На примере работы российских и белорусских учёных стороны теперь определят новые сферы взаимодействия, чтобы сосредоточить силы и решить глобальные научные задачи.

И сегодня же в Академии наук открыли научно-производственный участок лазерных технологий. Он оснащён оборудованием, которое позволит изучать и разрабатывать технологии восстановления изношенных деталей, сварки металлов и сплавов, высокоточной резки. Символично в этот день открыли и арт-объект «Гранит науки»: скульптура совы как символ мудрости теперь красуется у центрального входа Физико-технического института.

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