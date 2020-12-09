Лишение свободы до двух лет: пограничники фиксируют случаи въезда в Беларусь с фальшивыми командировочными

Источник материала: ОНТ

Новый, правда незаконный, способ избежать самоизоляции после возвращения из-за рубежа придумали некоторые белорусы. На границе они предъявляют поддельные командировочные удостоверения.

Пункт пропуска «Брест» – самый крупный на западном направлении. До пандемии поток достигал 12 тысяч машин. Сейчас людей немного, в основном это студенты и те, кто работает в других странах – около 800 человек в сутки в обе стороны. Остальных сдерживает необходимость самоизоляции после возвращения. Чтобы избежать этого, люди стали подделывать командировочные удостоверение о работе за границей.

Нарушители объясняли, что недооценивали ответственность за подделку документов. Между тем наказание предусматривает лишение свободы до двух лет.

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