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Дайджест дорожных происшествий

09.12.2020 22:17 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Клецке экипаж ГАИ преследовал нетрезвого бесправника

Выпил пива и решил на машине съездить по делам. В Клецке экипаж ГАИ преследовал нетрезвого бесправника, обошлось без пострадавших. Так, накануне инспекторы, проезжая по деревне Синявка, обратили внимание на автомобиль "мазда", который двигался навстречу. Водитель и пассажир были не пристегнуты. Но когда инспекторы подали сигнал об остановке, водитель решил уехать. Погоня длилась пару километров, в итоге шофер остановился у обочины. Мужчина пояснил, что весь день занимался ремонтом автомобиля и в процессе выпил 1,5 литра пива, после чего решил съездить на автомобиле по делам. По данным МВД, содержание алкоголя вдвое превышало допустимую норму. При этом в 2013 году его уже лишали прав. С тех пор водитель так их и не восстановил.

Смертельная авария на олимпийской трассе

Минувшей ночью столкнулись сразу 3 автомобиля. По информации ГАИ, 50-летний водитель фуры Scania врезался в стоящий грузовик Volvo, тот ударом сдвинуло с места, и он столкнулся с фурой Mercedes. В результате ДТП шофер Scania от полученных травм умер на месте происшествия еще до приезда медиков.

В Могилеве раскрыли угон, совершенный два дня назад

Владелец "Опель-Омега" утром обнаружил свой автомобиль не на привычном месте и с разобранной рулевой колонкой, после чего позвонил в милицию. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и достаточно быстро нашли подозреваемых.

Юлия Холомеева, официальный представитель УВД Могилевской области: "Установлено, ночью автомобилем без ведома законного владельца воспользовалась компания молодых людей. Вскрыв “опель”, скрутили провода в рулевой колонке, завели машину и поехали кататься по городу. На заправке молодые люди купили пива. На обратном пути транспортное средство заглохло, и они вынуждены были его толкать. Заведя авто таким способом, доехали до улицы Краснозвездной и оставили на прежнем месте". 

Обстоятельства ДТП с пешеходом в Гомеле выясняют специалисты

Накануне поздно вечером на улице Мазурова под колеса городского транспорта попал 18-летний парень. Предварительно известно, сообщает ГАИ, он находился в состоянии алкогольного опьянения и перебегал проезжую часть не по правилам. Это произошло вблизи перехода непосредственно перед автобусом. В результате происшествия юноша получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в нейрохирургическое отделение.

ДТП в Логойском районе

Машина в кювете – водитель в больнице. Так закончилась поездка для 37-летнего минчанина в Логойском районе. Как считают в ГАИ, мужчина неправильно выбрал скорость, в результате чего не справился с управлением и вылетел с трассы. В итоге "Форд-Фокус" опрокинулся - водитель с открытой черепно-мозговой травмой средней степени тяжести госпитализирован. Предварительно, водитель находился в нетрезвом состоянии, более того, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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В Клецке экипаж ГАИ преследовал нетрезвого бесправника Выпил пива и решил на машине съездить по делам. В Клецке экипаж ГАИ преследовал нетрезвого бесправника,...
 
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