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Xiaomi запатентовала растягиваемый смартфон с гибким дисплеем

09.12.2020 22:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Xiaomi запатентовала растягиваемый смартфон с гибким дисплеем
Иллюстративное фото
Оригинальная конструкция аппарата позволяет вытягивать дисплей из корпуса: как это может выглядеть на практике, уже показал в своём новом видео известный дизайнер под ником Concept Creator.

Предложенная инженерами Xiaomi идея заключается в особом механизме с использованием направляющих для гибкого дисплея. Во время вытягивания экрана, свёрнутого внутри корпуса, эти штанги будут заодно выполнять роль подпорок, обеспечивая достаточную жёсткость конструкции. Примечательно, что соответствующий патент был зарегистрирован ещё в конце 2019-го, но в открытый доступ попал лишь на днях.

По предположению сетевых информаторов смартфон получит блок камеры, похожий на модуль Mi Mix Alpha, вписанный в узкую полосу на тыльной стороне корпуса. Увы, патентная документация не содержит технических подробностей об аппарате, поэтому его финальный внешний вид может быть отличным от показанного дизайнером концепта.

Xiaomi запатентовала растягиваемый смартфон с гибким дисплеем

Возможная дата анонса и цена растягиваемого смартфона Xiaomi пока неизвестны.
 
 
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