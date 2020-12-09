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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Xiaomi запатентовала растягиваемый смартфон с гибким дисплеем Патентный портфель Xiaomi пополнил новый необычный гаджет — концептуальный смартфон, который предположительно станет наследником представленного в прошлом году Mi...

Предложенная инженерами Xiaomi идея заключается в особом механизме с использованием направляющих для гибкого дисплея. Во время вытягивания экрана, свёрнутого внутри корпуса, эти штанги будут заодно выполнять роль подпорок, обеспечивая достаточную жёсткость конструкции. Примечательно, что соответствующий патент был зарегистрирован ещё в конце 2019-го, но в открытый доступ попал лишь на днях.По предположению сетевых информаторов смартфон получит блок камеры, похожий на модуль Mi Mix Alpha, вписанный в узкую полосу на тыльной стороне корпуса. Увы, патентная документация не содержит технических подробностей об аппарате, поэтому его финальный внешний вид может быть отличным от показанного дизайнером концепта.Возможная дата анонса и цена растягиваемого смартфона Xiaomi пока неизвестны.