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Xiaomi запатентовала растягиваемый смартфон с гибким дисплеем
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Предложенная инженерами Xiaomi идея заключается в особом механизме с использованием направляющих для гибкого дисплея. Во время вытягивания экрана, свёрнутого внутри корпуса, эти штанги будут заодно выполнять роль подпорок, обеспечивая достаточную жёсткость конструкции. Примечательно, что соответствующий патент был зарегистрирован ещё в конце 2019-го, но в открытый доступ попал лишь на днях.
По предположению сетевых информаторов смартфон получит блок камеры, похожий на модуль Mi Mix Alpha, вписанный в узкую полосу на тыльной стороне корпуса. Увы, патентная документация не содержит технических подробностей об аппарате, поэтому его финальный внешний вид может быть отличным от показанного дизайнером концепта.
Возможная дата анонса и цена растягиваемого смартфона Xiaomi пока неизвестны.
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