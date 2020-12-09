Двор для людей, а не машин: новые стандарты городской среды

Источник материала: ОНТ

Куда пристроить машину на ночь? Это вопрос волнует жителей всех крупных городов. Поэтому в Риме и Париже, например, популярны небольшие двухместные автомобили – их можно парковать перпендикулярно к тротуару – по два на одном месте. В Барселоне строят подземные паркинги под исторической застройкой. В Вене просто ограничивают въезд в определенные районы.

Всё более острой проблема с парковкой становится и в Минске. Крупнейший застройщик предлагает решение: простое и удобное. Как для собственника авто, так и для столицы.

Заторы во дворах – признак мегаполиса. Машины паркуют на зеленой зоне, детских площадках, тротуарах. И не всегда ГАИ может решить проблему. В Минске зарегистрировано около миллиона машин. А существующие паркинги способны принять разве что треть из них. Современные стандарты – вместительные паркинги для новых районов. Безопасно, а главное – цивилизованно. Потому как на детских площадках должны гулять дети, а не стоять машины.

Современные жилые комплексы предоставляют удобные возможности для автомобилистов. На ваших экранах новые решения. Жилой комплекс «Вивальди» в столичном «Уручье». В паркинге 4 этажа и 278 мест. Можно приобрести в собственность или арендовать. Видеонаблюдение, контроль и круглосуточный дежурный.

А это «Маяк Минска», который уже изменил городскую среду. Но бульвар Пикассо – пешеходный. А рядом 4-этажный паркинг и 219 мест. И свободные есть. Было бы желание цивилизованно ставить свой автомобиль на ночь. В соседних домах (это номер 10 и 12 по улице Мстиславца) – паркинг подземный, 96 мест. Строят и новые объекты. В этом же районе в шаговой доступности. 4 этажа и 640 мест. Здание практически готово, и этот паркинг будет открыт до Нового года. Итак, около 1000 новых мест. Это значит, что тысяча машин жилого комплекса может покинуть дворы.

Свободнее станут дворы и комплекса «Парк Челюскинцев». Парковочные места предусмотрены и в самих домах. В отдельных случаях в паркинг можно попасть на лифте. Достраивается и специальный объект. У комплекса строят 9-этажный паркинг на 999 охраняемых мест.

Комплекс Minsk World – это новый формат жизни, город в городе. Автомобили здесь вообще не должны стоять внутри кварталов – только по периметру. И отдельно стоящие паркинги. Первый, по улице Германовской, работает больше года. Он предназначен, прежде всего, для жителей готового квартала «Эмиратс». 9 открытых этажей и 794 машиноместа с автоматизированным доступом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Паркинги – это и удобство работы. Ими оборудуют и административные здания, тем более когда они располагаются в центре города, где найти место для машины всегда непросто. В бизнес-центре «Капитал Палас» на Октябрьской площади, который уже заселяет первых арендаторов, будет работать закрытый двухэтажный паркинг на 176 автомобилей. Арендовать места здесь можно будет как с почасовой оплатой, так и на длительный период – например, на месяц. Оставить машину под охраной и без опасения встречи с эвакуатором – такой комфорт оценит каждый автовладелец!

Специалисты говорят, что городской автомобиль используется лишь 5% времени своего существования, а 95% – стоит. Инвестор, компания «Дана Астра», вкладывает в инфраструктуру, в том числе и в современные паркинги. Места в них есть, а некоторые стоят полупустые. При этом автовладельцы стремятся поставить машину как можно ближе к квартире, даже если для этого нужно залезть колёсами на бордюр. От того, как будет организовано хранение, зависит не только безопасность, но и комфорт. Самого владельца, соседей, квартала, района, города. И ведь места не обязательно приобретать – их можно арендовать!

И сделать свою жизнь комфортнее, а двор – уютнее.

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