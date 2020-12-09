Посмотрите, как будет выглядеть главная елка страны в этом году (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Мингорисполком показал в своем Telegram-канале «Минск. Официально», какой будет главная елка страны в этом году.

Белорусские города начали подготовку к Новому году. По традиции в разных уголках страны будут работать ярмарки и елочные базары. Праздничные огни в Минске зажгут 15 декабря.

Подробнее смотрите в видео.

ФОТО: rabstol.net

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