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Посмотрите, как будет выглядеть главная елка страны в этом году (ВИДЕО)

09.12.2020 22:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мингорисполком показал в своем Telegram-канале «Минск. Официально», какой будет главная елка страны в этом году. 

Белорусские города начали подготовку к Новому году. По традиции в разных уголках страны будут работать ярмарки и елочные базары. Праздничные огни в Минске зажгут 15 декабря.

Подробнее смотрите в видео. 

ФОТО: rabstol.net

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Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком показал в своем Telegram-канале «Минск. Официально», какой будет главная елка страны в этом году.  Белорусские города начали подготовку к Новому году....
 
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