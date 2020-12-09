|
Посмотрите, как будет выглядеть главная елка страны в этом году (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Мингорисполком
Белорусские города начали подготовку к Новому году. По традиции в разных уголках страны будут работать ярмарки и елочные базары. Праздничные огни в Минске зажгут 15 декабря.
Подробнее смотрите в видео.
ФОТО: rabstol.net
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком показал в своем Telegram-канале «Минск. Официально», какой будет главная елка страны в этом году. Белорусские города начали подготовку к Новому году....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)