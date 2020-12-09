|
Жители поселка под Минском страдают от переизбытка железа в воде. Когда проблема решится?
Источник материала: ОНТ
Коммунальная проблема в поселке Большевик под Минском. Его жители железодефицитом явно не страдают, зато остро нуждаются в чистой водопроводной воде. Дело в том, что в скважинах, из которых здесь берут воду, повышенное содержание этого химического элемента. Правда, и запах у воды довольно специфический.
В доме Юлии Макаревич покупная питьевая вода давно заменила водопроводную. И не нужно проводить никаких анализов, чтобы понять: из крана течёт всё что угодно, но только не чистая вода. Один устойчивый запах канализации чего только стоит.
История с мутной водой – не выдумка Юлии. Не устраивает жидкость и других жителей поселка Большевик – ни по химическим, ни по органолептическим свойствам.
Самый большой осадок в этой истории оставляет финансовая сторона. Мало того, что недешевые фильтры, призванные работать месяцами, приходится заменять каждую неделю. Так еще и постоянно ломаются индивидуальные котлы отопления. Для них местная вода оказывается самой что ни на есть мертвой.
С требованием проверить качество воды жители поселка не раз обращались в санитарные службы. Там ответили: ржавый цвет, мутность – непригодной для питья воду делает железо. Им очень насыщены местные подземные источники. Это подтвердили и данные последних лабораторных исследований.
Однако промывка сетей, по словам специалистов, решает проблему лишь временно. Таким способом избавляются от неприятных отложений на стенках труб, по своим свойствам склонных накапливать железо снова и снова. Улучшить качество воды должна станция обезжелезивания. Новая стоит около 50 тысяч рублей. А в ней нуждается не только поселок Большевик.
Всего же за пятилетку в стране планируют построить станции обезжелезивания воды в 1 400 населенных пунктах, еще 300 необходимо обеспечить водозаборными скважинами, 180 – переподключить к населенным пунктам с качественной водой. Пока же эти планы на этапе реализации людей просят потерпеть и воспользоваться скидками на коммунальные услуги.
Что касается поселка Большевик, там обещают провести промывку коммуникаций, как только спадут морозы. Синоптики прогнозируют потепление в ближайшую пятницу. После чего повторные исследования воды дадут ответ – можно ее пить или нет.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальная проблема в поселке Большевик под Минском. Его жители железодефицитом явно не страдают, зато остро нуждаются в чистой водопроводной воде. Дело в том,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)