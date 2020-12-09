Жители поселка под Минском страдают от переизбытка железа в воде. Когда проблема решится?

Источник материала: ОНТ

Коммунальная проблема в поселке Большевик под Минском. Его жители железодефицитом явно не страдают, зато остро нуждаются в чистой водопроводной воде. Дело в том, что в скважинах, из которых здесь берут воду, повышенное содержание этого химического элемента. Правда, и запах у воды довольно специфический.

В доме Юлии Макаревич покупная питьевая вода давно заменила водопроводную. И не нужно проводить никаких анализов, чтобы понять: из крана течёт всё что угодно, но только не чистая вода. Один устойчивый запах канализации чего только стоит.

Юлия Макаревич: «Мыться в этой воде нельзя. Питьевую воду мы привозим. Приходиться умываться даже вот таким способом, самодельным краном. Вон они камни, уже вон черный песок. Стиральная машина – это вообще. Вот такой ужас происходит. Это не отмывается».

История с мутной водой – не выдумка Юлии. Не устраивает жидкость и других жителей поселка Большевик – ни по химическим, ни по органолептическим свойствам.

Татьяна Пивоваревич: «Вода очень грязная, коричневая. Я на ней не готовлю ни суп, ни чай, не варю картошку, ничего не готовлю. Мы набираем воду на роднике, ездим с мужем. А это вот только техническая. Мыться в ней ужасно, кожа сухая страшная».

Александр Пальчех: «Стоят три фильтра. Два небольших и один большой. Не помогает. Вся сантехника, ванная, унитазы, все в ржавчине полностью».

Самый большой осадок в этой истории оставляет финансовая сторона. Мало того, что недешевые фильтры, призванные работать месяцами, приходится заменять каждую неделю. Так еще и постоянно ломаются индивидуальные котлы отопления. Для них местная вода оказывается самой что ни на есть мертвой.

С требованием проверить качество воды жители поселка не раз обращались в санитарные службы. Там ответили: ржавый цвет, мутность – непригодной для питья воду делает железо. Им очень насыщены местные подземные источники. Это подтвердили и данные последних лабораторных исследований.

Надежда Муха, заведующий отделением коммунальной гигиены Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии: «Есть превышение по показателю железа. В скважине было 0,83 мг на дм куб, в сети – 0,88. Следует отметить, что повышенное содержание железа до 1 мг на дм куб. не оказывает токсического действия на организм. Ухудшаются такие показатели как мутность, цветность, и соответственно ограничивают использование такой воды в санитарно-бытовых целях. Мы в водоканал Минского района направляем рекомендации или предложение о проведении промывки и обеспечения населения доброкачественной питьевой водой».

Однако промывка сетей, по словам специалистов, решает проблему лишь временно. Таким способом избавляются от неприятных отложений на стенках труб, по своим свойствам склонных накапливать железо снова и снова. Улучшить качество воды должна станция обезжелезивания. Новая стоит около 50 тысяч рублей. А в ней нуждается не только поселок Большевик.

Дмитрий Дрозд, директор «Водоканала» Минского района: «По прошлому году в Минском районе из 240 населенных пунктов 67 имели какие-то отклонения по каким-то химическим элементам. На сегодня 37 станций работают в полном объеме. 30 у нас пунктов оставшихся. Районными властями поставлена задача закрыть объекты к концу 2022 года».

Всего же за пятилетку в стране планируют построить станции обезжелезивания воды в 1 400 населенных пунктах, еще 300 необходимо обеспечить водозаборными скважинами, 180 – переподключить к населенным пунктам с качественной водой. Пока же эти планы на этапе реализации людей просят потерпеть и воспользоваться скидками на коммунальные услуги.

Дмитрий Дрозд, директор «Водоканала» Минского района: «Если вода 0,3 мг. потребители, которые обращаются, им положено в этом году 10% скидка, со следующего – 15%. Если человек пишет письменное заявление на это, мы подымаем анализы, которые проводили в этом населенном пункте, и, если там есть превышения, мы за трехлетний срок производим перерасчет».

Что касается поселка Большевик, там обещают провести промывку коммуникаций, как только спадут морозы. Синоптики прогнозируют потепление в ближайшую пятницу. После чего повторные исследования воды дадут ответ – можно ее пить или нет.

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