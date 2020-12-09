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Владелец машины обнаружил свой транспорт в таком состоянии утром. Жулики сняли колеса вместе с дисками. Выйти на злоумышленников удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленным на домах рядом. Как выяснилось, к делу причастны двое жителей Мозыря. Оба уже ранее были судимы за кражи. На дело пошли ночью. Жуликам хватило всего 15 минут, чтобы разуть авто, после этого они ретировались. 32-летнего фигуранта задержали дома, в автомобиле были обнаружены чужие колеса. Личность напарника установлена. Его ищут. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи.