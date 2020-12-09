Тихановская: Белорусские верующие не побоялись назвать зло злом и за это подверглись преследованиям

В преддверии рождественских праздников Светлана Тихановская записала обращение к верующим.





«В этом году праздник Рождества омрачен пережитым террором на нашей земле. Для многих верующих события в Беларуси напоминают библейскую историю. Как и две тысячи лет назад, боясь за свой трон, царь Ирод приказывает своим солдатам убивать невинных людей, а многие семьи вынуждены бежать в чужую страну», — отметила экс-кандидат в президенты.

По ее словам, большинство верующих не приняло беззаконие, которое совершает режим. «Вы заявили, что это не только политическая, но и духовная проблема. Вы признали, что это не только преступление, но и грех. Вы не согласились, что место вашей вере только в храмах по выходным. Вы решили следовать ей везде и всегда. С первых дней после выборов лидеры церквей и верующие по всей стране осуждают ложь и насилие, призывают к диалогу, утешают пострадавших. Христиане разных традиций, иудеи и мусульмане едины в молитве о мире в Беларуси. Не раз инициативы верующих объединяли все общество», — заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что верующие не побоялись назвать зло злом и за это подверглись преследованиям. «Вся Беларусь ужаснулась, когда силовики заперли людей в Красном костеле. Одним из первых политзаключенных стал христианский демократ Павел Северинец. Митрополит Тадеуш Кондрусевич выступил против фальсификации выборов, и за это ему уже четвертый месяц не дают вернуться домой в Беларусь. Сейчас в заключении находятся католические священники Вячеслав Борок из Россон и Виталий Быстров из Ивацевичей. В Гомеле 25 суток провел в тюрьме православный священник Владимир Дробышевский. Епископ Юрий Кособуцкий и отец Сергий Лепин осудили уничтожение мемориала Роману Бондаренко, и за это их вызвали в прокуратуру. В Бресте, Витебске, Волковыске, Лиде людей осудили только за то, что те публично молились», — привела Тихановская хронику событий.

«Я выражаю свою поддержку всем, кто пострадал за правду, — заявила она. — Я восхищаюсь смелостью белорусских верующих и благодарю вас за осуждение зла и заботу о пострадавших. Вы доказываете, что истина и милосердие для белорусов не просто слова, а священные ценности. Вы вдохновляете всех нас идти вперед и не сдаваться. За месяцы протеста белорусы доказали, что ни символы, ни языки, ни различия в вере не могут нас разделить, если мы действительно вместе. Мы поняли, что мы большая семья. Мы увидели в соседях и согражданах братьев и сестер».

«Сейчас мы не просто ждем праздник Рождества, но и готовимся к нему. Так же, как и к рождению новой Беларуси, мы готовимся каждый день. И я верю, что скоро мы встретим этот праздник вместе», — сказала Тихановская.