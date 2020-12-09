У Скавыша 4 статуэтки. Подведены итоги футбольного года в Беларуси

Источник материала: Tut.by

9 декабря были подведены официальные итоги футбольного сезона в Беларуси. Впервые лучшим футболистом страны был назван форвард БАТЭ Максим Скавыш, который увез сразу четыре статуэтки.



Максим Скавыш. Фото: АБФФ

Игрок «желто-синих» был признан лучшим нападающим чемпионата, лучшим бомбардиром (19 голов и одна результативная передача), лучшим футболистом в рамках чемпионата Беларуси и лучшим футболистом страны.

Лучшей футболисткой Беларуси второй год подряд стала Анастасия-Гражина Щербаченя, выступающая в эстонском «Пярну».

Лучшим тренером страны был признан Виктор Гончаренко — наставник московского ЦСКА пятый год кряду забирает этот титул.

Лучшим полузащитником чемпионата Беларуси вновь стал Игорь Стасевич. На его счету 10 голов и 12 передач за год.

Лучшим защитником чемпионата признан Максим Бордачев из «Торпедо-БелАЗа».

Лучшим вратарем стал Александр Гутор из «Шахтера», завоевавшего в этом году золото чемпионата.

Лучшим тренером чемпионата страны признан Юрий Пунтус, который в этом сезоне впервые для «Торпедо-БелАЗа» заработал награды турнира. Напомним, это была бронза.

Самым полезным игроком чемпионата признан Джасурбек Яхшибоев, который начинал сезон в «Энергетике-БГУ», а завершал уже в «Шахтере».

Награду «За особый вклад в развитие массового футбола в Республике Беларусь» вручили супруге Виталия Крупицы, который ушел из жизни в возрасте 39 лет в ноябре.

В командных номинациях приз «справедливой игры» достался «Торпедо-БелАЗу».

Солигорский «Шахтер» завоевали награду «двумя составами» благодаря победе основной команды в высшей лиге и бронзе дублеров.

«Приз зрительских симпатий» в очередной раз забрали брестские динамовцы — средняя посещаемость матчей команды (в разных городах страны, не только в Бресте) составила 1850 зрителей.

Команда из Бреста забрала и трофей «За волю к победе»: в 2020-м парни Сергея Ковальчука одержали семь викторий, уступая по ходу поединка.