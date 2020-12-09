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Уже 123 дня белорусы отстаивают свое право быть свободными
Источник материала: Хартия'97
Уже 123 дня белорусы отстаивают свое право быть свободными
По всей столице прошли вечерние марши и акции.
Сегодня в Минске во многих районах прошли акции в честь 4 месяцев беспрерывных протестов.
Уже 123 дня белорусы отстаивают свое право быть свободными.
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По всей столице прошли вечерние марши и акции.
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