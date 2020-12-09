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Минобороны Украины назначило Бутусову собеседование и подготовило перечень должностей

10.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минобороны Украины назначило Бутусову собеседование и подготовило перечень должностей

  • 9.12.2020, 23:03
  • 4,118
Минобороны Украины назначило Бутусову собеседование и подготовило перечень должностей

Журналисту также намерены провести специальный ликбез.

Министерство обороны Украины уполномочило свои кадровые службы провести собеседование с журналистом Юрием Бутусовым на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые могут быть предложены ему для трудоустройства.

Как говорится в сообщении пресс-службы МО в Facebook, журналиста ждут на собеседование 10 декабря.

"Данная деятельность Министерства осуществляется в плановом порядке и публичная форма приглашения для кого-либо не является условием ургентного порядка рекрутинга… Кадровая служба Министерства обороны завтра, 10 декабря 2020г, приглашает Юрия Бутусова для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий, которые могут быть предложены ему для трудоустройства", - говорится в сообщении.

"Сознательное введение Юрием Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями Департамента кадровой политики Минобороны ("Министерство обороны ... перестало выходить на связь") не оказывает ему чести. Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время", - отметили в Минобороны в ответ на жалобы Бутусова, что ведомство сутки не выходило с ним на связь.

В МО добавили, что "с интересом ознакомились с программным постом соискателя", в котором он демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует.

"В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему будет проведен краткий ликбез и подробно ознакомлен с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что Бутусов отметил, что связывает это предложение со своими публикациями о проблемах в управлении оборонной сферы, а также – с обсуждением 7 декабря на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки дела о спецоперации по задержанию в Беларуси 28 членов ППК "Вагнера".

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