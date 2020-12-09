Источник материала: Хартия'97

Байден представил кандидата на пост главы Пентагона 9.12.2020, 22:41

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фото: Kevin Dietsch/UPI

Избранный президент США назвал его «лидером небывалой храбрости».

Джо Байден в среду представляет выдвинутого им кандидата на пост министра обороны, передает «Голос Америки» .

Напомним, что в США этот пост традиционно занимает гражданское лицо. На этот раз обсуждение кандидата – отставного генерала Ллойда Остина – проходит на фоне обеспокоенности некоторых демократов в Конгрессе в связи с его недавним военным прошлым.

Назначение Остина, который станет первым чернокожим министром обороны страны, требует, чтобы обе палаты Конгресса нашли основания для неприменения в данном случае закона, требующего, чтобы высшие руководители военного ведомства страны не служили в вооруженных силах в течение, как минимум, семи лет, прежде чем возглавить Пентагон.

67-летний Остин вышел на пенсию в 2016 году.

По крайней мере, два сенатора-демократа – Ричард Блюменталь и Джон Тестер – заявили, что выступят против неприменения закона в данном случае, поскольку сомневаются в том, что Сенат утвердит кандидатуру Остина.

У Ллойда Остина – репутация замкнутого человека, на протяжении своей сорокалетней карьеры избегавшего внимания общественности.

На помним, что в его послужном списке – пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке.

Байден призвал как можно скорее утвердить кандидатуру Остина.

По словам избранного президента, «это тот человек, который нам нужен в данный момент».

Первый министр обороны в администрации Дональда Трампа, генерал морской пехоты в отставке Джим Мэттис, также был утвержден в должности, поскольку было решено не применять к нему вышеназванный закон.

По словам двух компетентных источников, министром сельского хозяйства Байден собирается назначить Тома Вилсака – бывшего губернатора Айовы. Вилсак занимал этот пост в период президентства Обамы.

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