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Британская компания превратила десятки своих сотрудников в миллионеров

10.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Британская компания превратила десятки своих сотрудников в миллионеров

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  • 9.12.2020, 22:22
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Британская компания превратила десятки своих сотрудников в миллионеров
Мэтт Молдинг, основатель The Hut Group
Фото: The Hut Group

Основатель компании Hut Group подарил своим сотрудникам акции.

Основатель британской технологичной компании Hut Group Мэтт Молдинг превратил 74 сотрудника своей фирмы в миллионеров, подарив им акции компании, пишет Mirror.

За последние десять лет около 430 сотрудников (от менеджеров и секретарей до складских рабочих) получили бесплатные акции. Например, водитель, проработавший в фирме менее двух лет, заработал 40 тысяч фунтов стерлингов (53 тысячи долларов). «Мы создали больше миллионеров, чем любая другая компания в истории британских корпораций», — сказал Молдинг. По его словам, число работников-миллионеров будет расти.

Из акций на сумму около миллиарда фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов), выделенных для персонала, около 175 миллионов фунтов стерлингов (233 миллиона долларов) еще предстоит распределить. Молдинг заявил также, что планирует пожертвовать всю свою зарплату в 750 тысяч фунтов стерлингов (997 тысяч долларов) на благотворительность.

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Основатель компании Hut Group подарил своим сотрудникам акции.
 
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