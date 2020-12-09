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«Вольный хор» исполнил гимн «Магутны Божа» на мемориале «Яма»
Источник материала: Хартия'97
«Вольный хор» исполнил гимн «Магутны Божа» на мемориале «Яма»
Видеофакт.
Белорусский «Вольный хор» провел акцию к Международному дню памяти жертв геноцида, который отмечается 9 декабря. На мемориале «Яма» хор спел гимн-молитву «Магутны Божа” обо всех без вины убитых и репрессированных.
При этом певцы держали в руках растяжку с надписью «Уголовный кодекс Республики Беларусь. Статья 127. Геноцид».
Мемориал «Яма» создан в память о жертвах еврейского гетто Минска — самого большого на территории СССР: в нем было около 100 тысяч человек. Большинство их погибли при Холокосте.
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