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«Вольный хор» исполнил гимн «Магутны Божа» на мемориале «Яма»

10.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Вольный хор» исполнил гимн «Магутны Божа» на мемориале «Яма»

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  • 9.12.2020, 22:15
  • 3,737
«Вольный хор» исполнил гимн «Магутны Божа» на мемориале «Яма»
Кадр из видео

Видеофакт.

Белорусский «Вольный хор» провел акцию к Международному дню памяти жертв геноцида, который отмечается 9 декабря. На мемориале «Яма» хор спел гимн-молитву «Магутны Божа” обо всех без вины убитых и репрессированных.

При этом певцы держали в руках растяжку с надписью «Уголовный кодекс Республики Беларусь. Статья 127. Геноцид».

Мемориал «Яма» создан в память о жертвах еврейского гетто Минска — самого большого на территории СССР: в нем было около 100 тысяч человек. Большинство их погибли при Холокосте.

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Теги: Минск
 
 
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