|
Главы дипмиссий западных стран призвали режим Лукашенко соблюдать свои международные обязательства
Источник материала: Хартия'97
Главы дипмиссий западных стран призвали режим Лукашенко соблюдать свои международные обязательства
Дипломаты потребовали восстановить законность в стране.
В среду Главы дипмиссий США, ЕС и стран-членов Евросоюза, а также Великобритании и Швейцарии, встретились в среду с Макеем, сообщило 9 декабря посольство США в Минске, передает
В сообщении отмечается, что в ходе встречи западные дипломаты поинтересовались планами режима Лукашенко по соблюдению конституции страны и ее международных обязательств, связанных с фундаментальными правами и свободами человека, а также с принципом верховенства закона.
В документе поясняется, что речь идет о прекращении задержаний и насилия по отношению к мирным демонстрантам и бесчеловечного обращения с ними, освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных, наказании инициаторов и исполнителей этих действий и проведении свободных и честных выборов в присутствии независимых наблюдателей.
Дипломаты также информировали режим о возможных изменениях в курсе по отношению к Беларуси, которые представляемые ими страны могут предпринять, если власти Беларуси предпримут серьезные действия по восстановлению законности в стране.
Сотрудники дипмиссий западных стран заявили, что, как они ожидают, белорусская сторона даст возможность послам Литвы и Польши, а также их сотрудникам, до конца года вернуться к исполнению своих обязанностей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дипломаты потребовали восстановить законность в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)