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Главы дипмиссий западных стран призвали режим Лукашенко соблюдать свои международные обязательства

10.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Главы дипмиссий западных стран призвали режим Лукашенко соблюдать свои международные обязательства

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  • 9.12.2020, 22:07
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Главы дипмиссий западных стран призвали режим Лукашенко соблюдать свои международные обязательства
фото: web screenshot

Дипломаты потребовали восстановить законность в стране.

В среду Главы дипмиссий США, ЕС и стран-членов Евросоюза, а также Великобритании и Швейцарии, встретились в среду с Макеем, сообщило 9 декабря посольство США в Минске, передает «Голос Америки».

В сообщении отмечается, что в ходе встречи западные дипломаты поинтересовались планами режима Лукашенко по соблюдению конституции страны и ее международных обязательств, связанных с фундаментальными правами и свободами человека, а также с принципом верховенства закона.

В документе поясняется, что речь идет о прекращении задержаний и насилия по отношению к мирным демонстрантам и бесчеловечного обращения с ними, освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных, наказании инициаторов и исполнителей этих действий и проведении свободных и честных выборов в присутствии независимых наблюдателей.

Дипломаты также информировали режим о возможных изменениях в курсе по отношению к Беларуси, которые представляемые ими страны могут предпринять, если власти Беларуси предпримут серьезные действия по восстановлению законности в стране.

Сотрудники дипмиссий западных стран заявили, что, как они ожидают, белорусская сторона даст возможность послам Литвы и Польши, а также их сотрудникам, до конца года вернуться к исполнению своих обязанностей.

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Теги: Минск
 
 
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