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Средний чек пользователя сервиса Whitebird за месяц увеличился в 2 раза
10.12.2020 06:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
13 ноября открылся первый в Беларуси легальный сервис для прямой покупки и продажи криптовалюты с помощью карт VISA
По состоянию на 9 декабря 869 пользователей уже зарегистрировались в сервисе, средний чек транзакции за этот период составил 504 $. Причем в декабре по сравнению с ноябрем средний чек увеличился почти в два раза - с 356 $ до 653 $.
Бизнес модель сервиса по обмену криптовалют
Отличительные особенности сервиса по обмену криптовалют
Для начала работы обязательно пройти процедуру регистрации, что занимает обычно около получаса. В соответствующих формах вам нужно будет указать свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства и электронную почту. Также нужно будет загрузить скан или фото документа, удостоверяющего личность, обычно это паспорт. Для дополнительной защиты вы можете пройти двухфакторную аутентификацию при регистрации. После регистрации вы можете совершать обменные операции.
На данный момент сервисом по обмену криптовалют
Также планируется расширить список криптовалют, сделать доступными к обмену Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). На данный момент к обмену доступен Bitcoin (BTC).
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 ноября открылся первый в Беларуси легальный сервис для прямой покупки и продажи криптовалюты с помощью карт VISAWhitebird (ООО «Уайт Бёрд»).
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