Средний чек пользователя сервиса Whitebird за месяц увеличился в 2 раза

Источник материала: ProBusiness

13 ноября открылся первый в Беларуси легальный сервис для прямой покупки и продажи криптовалюты с помощью карт VISA Whitebird (ООО «Уайт Бёрд»).

По состоянию на 9 декабря 869 пользователей уже зарегистрировались в сервисе, средний чек транзакции за этот период составил 504 $. Причем в декабре по сравнению с ноябрем средний чек увеличился почти в два раза - с 356 $ до 653 $.

Бизнес модель сервиса по обмену криптовалют whitebird.io подразумевает неделимость транзакций. При обмене не происходит ввода-вывода средств на промежуточные счета, как это происходит на большинстве криптобирж. Клиент отправляет деньги со своей карты VISA и тут же получает криптовалюту в эквиваленте на свой криптовалютный кошелек, транзакция по обмену в обратную сторону происходит по аналогичному алгоритму. Согласно Декрету № 8 «О развитии цифровой экономики» криптообменный сервис не имеет права хранить средства клиента на своих счетах.

Отличительные особенности сервиса по обмену криптовалют whitebird.io это:

Прямая отправка/получение средств на криптокошелек и карты VISA;

Низкие комиссии;

Выгодный курс для держателей карт VISA BELARUSBANK;

Легальность операций.





Для начала работы обязательно пройти процедуру регистрации, что занимает обычно около получаса. В соответствующих формах вам нужно будет указать свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства и электронную почту. Также нужно будет загрузить скан или фото документа, удостоверяющего личность, обычно это паспорт. Для дополнительной защиты вы можете пройти двухфакторную аутентификацию при регистрации. После регистрации вы можете совершать обменные операции.

На данный момент сервисом по обмену криптовалют whitebird.io могут пользоваться граждане Республики Беларусь и Российской Федерации. В первом квартале 2021 планируется предоставить возможность пользоваться сервисом гражданам из других стран СНГ, Грузии и Украины.

Также планируется расширить список криптовалют, сделать доступными к обмену Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). На данный момент к обмену доступен Bitcoin (BTC).