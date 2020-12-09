В квартире члена совета движения «За Свободу» прошел обыск, изъята техника

Член совета движения «За Свободу» Виктория Таболич стала свидетелем по уголовному делу, возбужденному по ст. 366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Дома у нее прошел обыск, изъята техника, Таболич задержала опергруппа, после допроса в Следственном комитете ее освободили.





«С утра приехали домой, ломились в двери. Целый автобус людей в масках с оружием, положили всех лицом в пол. Санкция на обыск прокурора была от 1 декабря», — сообщила БелаПАН Таболич.

По ее словам, сотрудников опергруппы из Главного управления уголовного розыска МВД интересовали только компьютеры и телефоны. «Мне не говорили, в каком я нахожусь статусе, посадили в машину. Долго не могли определиться, куда везти, привезли в Следственный комитет», — отметила активистка.

Там, по словам Таболич, ее уговаривали пройти тест на полиграфе, а после отказа состоялся допрос у следователя. «Я узнала, что нахожусь в статусе свидетеля по ст. 366», — сообщила она.

Виктория Таболич дала подписку о неразглашении. На допросе, по ее словам, интересовались в основном общественной деятельностью.

«Считаю это давлением и попыткой запугать. С каких пор свидетелей задерживают люди в масках? Новый уровень», — заявила Таболич.