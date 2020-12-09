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Украина выразила протест в связи с приватизацией винзавода «Массандра»

10.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Украины выразил протест в связи с запланированной приватизацией винодельческого и виноградарского объединения «Массандра» в Крыму, а также сообщил о возбуждении уголовного дела.

«Российская сторона в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, согласно которому государство-оккупант не имеет право национализировать или «приватизировать» имущество (на «оккупированных территориях». — РБК). Любое отчуждение имущества украинского Государственного концерна «Массандра» является преступлением», — говорится в сообщении на сайте ведомства, передает РБК.

Также МИД напомнил, что в 2017 году в связи с «оккупационным администрированием экспроприированного завода «Массандра» власти страны ввели санкции, действие которых продлили до июня 2021 года. И призвал международное сообщество не участвовать в запланированном аукционе по продаже винзавода.

«Массандра» стала госсобственностью Крыма в феврале 2019 года. Соответствующее распоряжение отдал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. В середине ноября власти республики выставили акции винзавода на торги. На электронный аукцион выставлено единым лотом 3 575 899 662 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 руб. за штуку. Это 100% уставного капитала предприятия. Начальная стоимость продажи составит 5,3 млрд руб. Аукцион с шагом 26,5 млн руб. проведут 14 декабря.

Винзавод «Массандра» основан в конце XIX века. Главный подвал постройки 1897 года представляет собой семь тоннелей. Длина каждого 150 метров. Первое вино было заложено сюда в 1898 году.

 
 
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МИД Украины выразил протест в связи с запланированной приватизацией винодельческого и виноградарского объединения «Массандра» в Крыму, а также сообщил о...
 
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