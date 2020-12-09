Тихановская на следующей неделе встретиться с президентом Германии

"13-14 декабря Светлана Тихановская посетит Берлин. 13 декабря Светлана примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе, после чего выступит с речью", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Тихановской в среду.













А в понедельник, 14 декабря, Тихановская проведет встречу с федеральным президентом Германии.



