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Тихановская на следующей неделе встретиться с президентом Германии

10.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тихановская на следующей неделе собирается в ФРГ

"13-14 декабря Светлана Тихановская посетит Берлин. 13 декабря Светлана примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе, после чего выступит с речью", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Тихановской в среду.



А в понедельник, 14 декабря, Тихановская проведет встречу с федеральным президентом Германии.
 
 
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Тихановская на следующей неделе собирается в ФРГ
 
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