Кто должен возглавить Белгазпромбанк, топов которого задержали еще в июне

Источник материала: Tut.by

Нацбанк прекращает работу временной администрации Белгазпромбанка, 10 декабря у администрации будет последний рабочий день. Российская сторона предложила кандидатуры в члены правления банка, все они — из числа работников банка, сообщала ранее глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова. Банковский управленец рассказывала, что кандидатуры проходят аттестацию в Нацбанке. 8 декабря на заседании специальной квалификационной комиссии регулятора рассмотрели 4 кандидатуры от Белгазпромбанка. Рассказываем про этих работников банка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

24 ноября стало известно, что у Белгазпромбанка к середине декабря должно появиться новое руководство и что к формированию нового состава правления подключились основные российские акционеры — «Газпром» и Газпромбанк.

— На прошлой неделе они (российские акционеры. — Прим. ред.) предложили кандидатуры в члены правления из работников банка. Уже материалы переданы на аттестацию в Национальный банк. Три члена предыдущего правления — Сотников, Потапова и Авраменко — остаются, еще 4 новые кандидатуры (рассматриваются. — Прим. ред.), - рассказывала TUT.BY Надежда Ермакова.

Из предыдущего состава правления остались Александр Сотников, Ирина Потапова и Татьяна Авраменко.

8 декабря на заседании специальной квалификационной комиссии регулятора рассмотрели 4 кандидатуры от Белгазпромбанка. Это начальник юридического управления банка Владимир Короткевич, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента розничного бизнеса Белгазпромбанка Константин Кирьянов и директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев.

Всех их признали на один год соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, которые предъявляют к должности члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации. Грубо говоря, все могут войти в состав правления банка.

А вот соответствующими требованиям к должности заместителя руководителя банка на один год признали всех, кроме Александра Вождаева. В старом составе правления было два человека, которые не были заместителями председателя.

Рискнем предположить, что новым председателем правления может стать Константин Кирьянов, который отвечает в банке за департамент розничного бизнеса. В целом "розницу" в банке до посадки курировал и.о. председателя правления Кирилл Бадей.



Константин Кирьянов





признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности заместителя руководителя банка и небанковской кредитно-финансовой организации.



То есть



глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова сообщила TUT.BY, что российская сторона предложила кандидатуры в члены правления банка, все они — из числа работников банка. Тогда банковский управленец рассказывала, что кандидатуры

- Уже материалы переданы на аттестация в Национальный банк.

Без аттестации регулятора даже согласованные основными российскими акционерами кандидатуры на попадает в

Информация о заседаниях специальной квалификационной комиссии Национального банка Республики Беларусь за 2020 год



Заседание проводилось с использованием систем видеоконференцсвязи.

Короткевич Владимир Витальевич признан соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации, сроком на 1 год.



Владимир Короткевич в 2015 году занимал позицию начальника юридического управления банка. К слову, в корпоративном банковском издании он рассказывал, что у него нет родственных связей со своим тезкой - известным белорусским писателем.

https://belgazprombank.by/upload/iblock/3b1/banknote_79.pdf

Из увлечений - коллекционирование монет.

https://belgazprombank.by/upload/iblock/a85/banknote_13.pdf



Вождаев Александр Станиславович признан соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации, сроком на 1 год и признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности заместителя руководителя банка и небанковской кредитно-финансовой организации.

директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев

Фото с сайта tppm.by



Кирьянов Константин Александрович признан соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации, сроком на 1 год.



Начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, которая в Белгазпромбанке работает с 1996 года.

https://by.linkedin.com/in/irina-antonova-605b589

Окончила БГУ, в Белгазпромбанке работает с 1996 года.

Образование: Минский государственный лингвистический университет, Белорусский государственный университет, магистр экономических наук Профессиональный опыт: Эксперт в области инвестиционного банковского бизнеса, имеющий более чем 20-летний опыт работы в финансовой сфере. В 1996 году присоединилась к команде Белгазпромбанка. Занимается вопросами организации сотрудничества с институциональными клиентами в сфере операций на валютном и денежном рынках, рынках долгового капитала, торгового финансирования и корреспондентских отношений. Принимала непосредственное участие в реализации ряда новых для Республики Беларусь проектов по организации привлечения финансирования с участием ведущих международных финансовых институтов



Бобко Александр Витальевич признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации.

Бобко Александр Витальевич

Член Правления Альфа-Банка, Исполнительный директор, отвечает за розничный бизнес

Фадеев Сергей Владимирович признан соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации, сроком на 1 год.

Фадеев Сергей Владимирович

Заместитель председателя правления Франсабанка