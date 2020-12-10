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Кто должен возглавить Белгазпромбанк, топов которого задержали еще в июне
Источник материала: Tut.by
Нацбанк
24 ноября стало известно, что у Белгазпромбанка к середине декабря должно появиться новое руководство и что к формированию нового состава правления подключились основные российские акционеры — «Газпром» и Газпромбанк.
— На прошлой неделе они (российские акционеры. — Прим. ред.) предложили кандидатуры в члены правления из работников банка. Уже материалы переданы на аттестацию в Национальный банк. Три члена предыдущего правления — Сотников, Потапова и Авраменко — остаются, еще 4 новые кандидатуры (рассматриваются. — Прим. ред.), - рассказывала TUT.BY Надежда Ермакова.
Из предыдущего состава правления остались Александр Сотников, Ирина Потапова и Татьяна Авраменко.
8 декабря на заседании специальной квалификационной комиссии регулятора рассмотрели 4 кандидатуры от Белгазпромбанка. Это начальник юридического управления банка Владимир Короткевич, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента розничного бизнеса Белгазпромбанка Константин Кирьянов и директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев.
Всех их признали на один год соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, которые предъявляют к должности члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации. Грубо говоря, все могут войти в состав правления банка.
А вот соответствующими требованиям к должности заместителя руководителя банка на один год признали всех, кроме Александра Вождаева. В старом составе правления было два человека, которые не были заместителями председателя.
Рискнем предположить, что новым председателем правления может стать Константин Кирьянов, который отвечает в банке за департамент розничного бизнеса. В целом "розницу" в банке до посадки курировал и.о. председателя правления Кирилл Бадей.
признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности заместителя руководителя банка и небанковской кредитно-финансовой организации.
То есть
глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова сообщила TUT.BY, что российская сторона предложила кандидатуры в члены правления банка, все они — из числа работников банка. Тогда банковский управленец рассказывала, что кандидатуры
- Уже материалы переданы на аттестация в Национальный банк.
Без аттестации регулятора даже согласованные основными российскими акционерами кандидатуры на попадает в
Информация о заседаниях специальной квалификационной комиссии Национального банка Республики Беларусь за 2020 год
Заседание проводилось с использованием систем видеоконференцсвязи.
https://belgazprombank.by/upload/iblock/3b1/banknote_79.pdf
Из увлечений - коллекционирование монет.
https://belgazprombank.by/upload/iblock/a85/banknote_13.pdf
директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев
https://by.linkedin.com/in/irina-antonova-605b589
Окончила БГУ, в Белгазпромбанке работает с 1996 года.
Образование: Минский государственный лингвистический университет, Белорусский государственный университет, магистр экономических наук Профессиональный опыт: Эксперт в области инвестиционного банковского бизнеса, имеющий более чем 20-летний опыт работы в финансовой сфере. В 1996 году присоединилась к команде Белгазпромбанка. Занимается вопросами организации сотрудничества с институциональными клиентами в сфере операций на валютном и денежном рынках, рынках долгового капитала, торгового финансирования и корреспондентских отношений. Принимала непосредственное участие в реализации ряда новых для Республики Беларусь проектов по организации привлечения финансирования с участием ведущих международных финансовых институтов
Бобко Александр Витальевич
Фадеев Сергей Владимирович признан соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации, сроком на 1 год.
Фадеев Сергей Владимирович
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8 декабря на заседании специальной квалификационной комиссии Нацбанка рассмотрели 4 кандидатуры от Белгазпромбанка. Рассказываем про этих работников банка.
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