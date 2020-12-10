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Telegram как зеркало беларусских протестов
Источник материала: UDF
Благодатная почва для развития
Как отмечается в исследовании, популярность Telegram как средства информации, коммуникации и самоорганизации беларусов в ходе протестного движения 2020 года была подготовлена еще событиями 2019 года и ситуацией вокруг эпидемии COVID-19. Относительная защищенность и имидж Telegram способствовали сначала тому, что его стали использовать блогеры новой волны, а затем значительная часть сторонников перемен в стране. С углублением политического кризиса использование различных возможностей Telegram — как в качестве мессенджера, так и в качестве полноценного медиа — постоянно возрастает.
Исследователи отмечают, что увеличение значимости Telegram в Беларуси можно проследить по росту количества каналов, созданных беларусами или по беларусской тематике.
«На момент осени 2017 года в Telegram существовало менее 100 таких каналов , к концу 2018 года было известно о существовании уже более 350 каналов, за 2019 год количество каналов удвоилось и, по данным сервиса Telegram Analytics, достигло показателя в 716 каналов . Весь 2020 год наблюдается взрывной рост не только числа беларусских пользователей мессенджера Telegram, но и количества беларусских каналов в нем. Так, по состоянию на май месяц каталог Telegram Analytics содержал сведения уже об около 1500 каналов в беларусском сегменте Telegram», - говорится в работе.
Сколько каналов существовало на момент подготовки данного обзора (ноябрь 2020 года), сказать сложно. Однако аналитикам ЦЕТ известно о почти 1800 регулярно обновляемых беларусских ТГ-каналов.
Взрывной рост
В обзоре говорится, что «к началу революционных событий в Беларуси только четыре беларусских телеграмканала имели аудиторию более чем в 100 тыс. подписчиков каждый».
В ноябре 2020 года беларусских телеграм-каналов, имеющих аудиторию более чем в 100 тыс. подписчиков, было уже 22.
Скриншот исследования ЦЕТ
Количество подписчиков канала NEXTA Live (20 октября 2020 года решением суда Центрального района г. Минска по заявлению ГУБОПиК МВД Беларуси телеграм-каналы NEXTA Live и NEXTA и их логотипы были признаны экстремистскими материалами) уже в августе достигло невероятных размеров и превысило 2 млн.
«Причиной такого взрывного роста популярности телеграм-каналов стала не только возможность быстрого донесения информации об актуальных событиях, но в первую очередь действия властей по блокировке доступа к большому числу сайтов беларусских независимых медиа, а также к популярным среди беларусов социальным сетям, особенно в дни с 9-го по 13-го августа, когда мессенджер Telegram, благодаря своим техническим возможностям, оставался практически единственным источником, откуда можно было получать оперативную информацию с мест событий», - констатируется в обзоре.
Типология каналов
Исследователи выделяют следующие типы беларусских телеграм-каналов:
- информационные паблики;
- авторские блоги;
- телеграм-каналы гражданских инициатив;
- телеграм-каналы традиционных СМИ;
- официальные телеграм-каналы;
- новостные агрегаторы.
Аналитики ЦЕТ обращают внимание, что львиная доля каналов в беларусском сегменте Telegram ведется в формате информационных пабликов (интернет-ресурсов, существующих исключительно в рамках социальных медиа и работающих по их нормам). По предварительным оценкам авторов обзора, более половины беларусских телеграм-каналов, имеющих количество подписчиков от 1 тыс. и более, относятся к числу пабликов.
Соотношение подписчиков СМИ
Интересно выглядит соотношение подписчиков ТГ-каналов независимых и государственных СМИ. Это в определенном смысле показывает, какие медиа пользуются спросом у беларусов, а какие – нет.
Исследователи отмечают, что в дни блокировки действующим режимом сайтов ведущих независимых СМИ для многих из них телеграм-каналы стали основным инструментом распространения информации, количество подписчиков таких телеграмм-каналов выросло многократно. Так, в течение августа 2020 года число подписчиков телеграм-канала газеты «Наша Ніва» увеличилось с 7,5 тыс. до 94,3 тыс. (более чем в 12 раз), телеканала «Белсат» — с 10,9 тыс. до 99,4 тыс. (в 9 раз), интернет-портала TUT.BY — с 49,5 тыс. до 370,8 тыс. (более чем в семь раз), интернет-портала Onliner — с 45,5 тыс. до 131,4 тыс. (почти в три раза).
Из беларусских государственных СМИ наибольших успехов в своем продвижении достигли телеграм-каналы информагентства БелТА (на момент ноября 2020 года имел 16,7 тыс. подписчиков) и радио «Мир» в Беларуси (11,8 тыс.). Есть свои телеграм-каналы также у Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании (7,6 тыс.), ОНТ (7,2 тыс.), агентства «Минск-Новости» (3 тыс.), газеты «СБ. Беларусь сегодня» (1,1 тыс.), «Настаўніцкай газеты» (0,6 тыс.), Первого национального канала Белорусского радио (0,3 тыс.), газеты «Звязда» (0,03 тыс.).
Официоз и агрегаторы
Единственная разновидность ТГ-каналов, где превалирует государство – это официальные ТГ-каналы.
В этой категории телеграм-каналов имеют широкое представительство госструктуры: «Официальный Минздрав» (41,3 тыс. подписчиков), «Пресс-секретарь МВД Беларуси» (23,3 тыс.), «Следственный комитет Беларуси» (14,8 тыс.), «Министерство образования Республики Беларусь» (14,4 тыс.), «Минский метрополитен» (7,1 тыс.), «Минск. Официально.» (5,9 тыс.), «Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома» (4,4 тыс.), «МЧС Беларуси» (4 тыс.) и т.д.
Самой малочисленной категорией беларусских телеграмм-каналов являются агрегаторы — каналы, которые не производят собственный контент, но формируют свои ленты только из перепостов из других каналов. Аналитикам ЦЕТ известно о существовании в беларусском сегменте Telegram четырех таких агрегаторов: «БелоРусский диалог» (19,5 тыс. подписчиков), «Мониторинг BY» (6,9 тыс.), «Новости | Объединенный штаб | Координационный совет» (2,7 тыс.), «Паца-Ваца» (1,8 тыс.).
Телеграм-группы
Авторы обзора обращают внимание, что кроме роста количества и разнообразия телеграм-каналов, которые так или иначе связаны с освещением политической ситуации в стране и решением ряда задач протестного движения, важную роль, особенно в августе-сентябре, стали играть телеграм-группы (чаты), создаваемые пользователями для координации действий самого разного характера. Чаты как способ коммуникации и самоорганизации используются сообществами разных видов: профессиональными, возрастными, формируемыми вокруг популярных телеграм-каналов и т.п. Заметным явлением стали территориальные чаты, создаваемые жителями городов и поселков, районов, дворов и даже отдельных домов.
Аналитики ЦЕТ констатируют, что на сегодняшний день Telegram действительно стал не только важным средством коммуникации, но и инструментом самоорганизации протестной части беларусского общества.
«Противодействие и репрессии со стороны режима не снижают интенсивности его использования, но приводят к появлению новых способов защиты и анонимизации, к выработке новых правил коммуникации и взаимодействия», - говорится в обзоре.
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Если к началу августа 2020 года только четыре канала в беларусском сегменте Telegram имели более 100 тыс. подписчиков, то сегодня их уже более 20.
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