Источник материала: UDF





Благодатная почва для развития

«На момент осени 2017 года в Telegram существовало менее 100 таких каналов , к концу 2018 года было известно о существовании уже более 350 каналов, за 2019 год количество каналов удвоилось и, по данным сервиса Telegram Analytics, достигло показателя в 716 каналов . Весь 2020 год наблюдается взрывной рост не только числа беларусских пользователей мессенджера Telegram, но и количества беларусских каналов в нем. Так, по состоянию на май месяц каталог Telegram Analytics содержал сведения уже об около 1500 каналов в беларусском сегменте Telegram», - говорится в работе.



Взрывной рост







Скриншот исследования ЦЕТ

«Причиной такого взрывного роста популярности телеграм-каналов стала не только возможность быстрого донесения информации об актуальных событиях, но в первую очередь действия властей по блокировке доступа к большому числу сайтов беларусских независимых медиа, а также к популярным среди беларусов социальным сетям, особенно в дни с 9-го по 13-го августа, когда мессенджер Telegram, благодаря своим техническим возможностям, оставался практически единственным источником, откуда можно было получать оперативную информацию с мест событий», - констатируется в обзоре.



Типология каналов

Соотношение подписчиков СМИ

Официоз и агрегаторы

Телеграм-группы

«Противодействие и репрессии со стороны режима не снижают интенсивности его использования, но приводят к появлению новых способов защиты и анонимизации, к выработке новых правил коммуникации и взаимодействия», - говорится в обзоре.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Telegram как зеркало беларусских протестов Если к началу августа 2020 года только четыре канала в беларусском сегменте Telegram имели более 100 тыс. подписчиков, то сегодня их уже более 20.