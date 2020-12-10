Всебелорусское собрание может получить право избирать президента

Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Думаю, собрание приобретет форму Съезда Советов»









Фото: belsat.eu

«Сначала попытаются изменить Конституцию, чтобы Всебелорусское народное собрание приобрело конституционные функции и стало элементом политической системы. Затем ВНС должно будет принять поправки к Конституции», – сказал Усов.



«Думаю, собрание приобретет форму Съезда Советов, который существовал в Советском Союзе и определял состав органов исполнительной власти. Одной из функций ВНС может стать избрание президиума и вместе с тем президента. В таком случае смысл преобразования всебелорусского собрания в политический орган будет иметь для власти смысл», – считает Усов.



«Думаю, какие-то представители альтернативных кругов там могут присутствовать – вроде Канопацкой, Дмитриева, Короткевич, Воскресенского, второразрядных членов штабов Бабарико и Цепкало. Статус собрания существенно повысился бы, если к участию в нем удалось бы привлечь Бабарико. Но большой вопрос, удастся ли Лукашенко и КГБ сломить его», – полагает Усов.



«На референдуме Лукашенко не сможет добиться нужных результатов»







Фото: ucpb.org

«Лукашенко нужно провести изменения в Конституцию, а он прекрасно понимает, что в нынешних условиях референдум как обычно он не проведет. А если проведет, то и близко не сможет добиться нужных ему результатов. Поэтому Лукашенко захотел сделать что-то такое, что могло бы референдум заменить», – сказал Марголин.



«Всебелорусское собрание – это не паханное поле с очки зрения законодательства, из него можно попробовать что-то сделать. Придать соответствующие полномочия ВНС могут попробовать через палатку (Палату представителей – UDF.BY)», – считает Марголин.



«Поскольку такой вариант вряд ли разрешит политический кризис и остановит протесты, то думаю, что Россию он не устроит. Москве нужен достаточно легитимный и прогнозируемый руководитель страны или орган власти. Поэтому думаю, что предложение Лукашенко – это очередной проект, который закончится ничем», – полагает Марголин.



«Если на Всебелорусское собрание соберется 5 тысяч человек, то работать на постоянной основе они не смогут. Они будут собираться от случая к случаю, раз-два раза в год. И люди, которые абсолютно далеки от законодательной деятельности, должны будут контролировать законодательство... Эффективность этой идеи вы можете оценить сами», – сказал Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всебелорусское собрание может получить право избирать президента В чем смысл предложения Лукашенко по преобразованию Всебелорусского народного собрания в конституционный орган?

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