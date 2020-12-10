Во вторник 8 декабря в Столбцах руководитель страны заявил: «Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития».
Лукашенко также предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание (ВНС) на пятилетний срок. А их роль значительно повысить, чтобы им были подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.
UDF.BY поинтересовался у экспертов: в чем смысл предложения руководителя страны?
«Думаю, собрание приобретет форму Съезда Советов»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что указанное предложение со стороны Лукашенко было ожидаемым.
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«Сначала попытаются изменить Конституцию, чтобы Всебелорусское народное собрание приобрело конституционные функции и стало элементом политической системы. Затем ВНС должно будет принять поправки к Конституции», – сказал Усов.
Более того. По его мнению, Всебелорусское собрание может получить право избирать президента.
«Думаю, собрание приобретет форму Съезда Советов, который существовал в Советском Союзе и определял состав органов исполнительной власти. Одной из функций ВНС может стать избрание президиума и вместе с тем президента. В таком случае смысл преобразования всебелорусского собрания в политический орган будет иметь для власти смысл», – считает Усов.
Политолог отметил, что проведение выборов и референдумов стало слишком рискованным мероприятием для режима: «Абсолютно очевидно, что следующие выборы могут стать системоразрушающими».
Кроме того, переформатирование ВНС должно также помочь в придании легитимности Лукашенко как руководителя страны.
Включат ли в состав участников Всебелорусского собрания оппонентов режима?
«Думаю, какие-то представители альтернативных кругов там могут присутствовать – вроде Канопацкой, Дмитриева, Короткевич, Воскресенского, второразрядных членов штабов Бабарико и Цепкало. Статус собрания существенно повысился бы, если к участию в нем удалось бы привлечь Бабарико. Но большой вопрос, удастся ли Лукашенко и КГБ сломить его», – полагает Усов.
«На референдуме Лукашенко не сможет добиться нужных результатов»
Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что предложение руководителя страны объясняется пониманием того факта, что большинство населения настроено против него.
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«Лукашенко нужно провести изменения в Конституцию, а он прекрасно понимает, что в нынешних условиях референдум как обычно он не проведет. А если проведет, то и близко не сможет добиться нужных ему результатов. Поэтому Лукашенко захотел сделать что-то такое, что могло бы референдум заменить», – сказал Марголин.
В этом смысле Всебелорусское собрание является удобным объектом для манипуляции.
«Всебелорусское собрание – это не паханное поле с очки зрения законодательства, из него можно попробовать что-то сделать. Придать соответствующие полномочия ВНС могут попробовать через палатку (Палату представителей – UDF.BY)», – считает Марголин.
На проведении конституционной реформы в Беларуси настаивает Россия. Устроит ли Москву изменения, проведенные через Всебелорусское народное собрание?
«Поскольку такой вариант вряд ли разрешит политический кризис и остановит протесты, то думаю, что Россию он не устроит. Москве нужен достаточно легитимный и прогнозируемый руководитель страны или орган власти. Поэтому думаю, что предложение Лукашенко – это очередной проект, который закончится ничем», – полагает Марголин.
Как он относится к идее подотчетности руководителей парламента, министров и губернаторов делегатам ВНС?
«Если на Всебелорусское собрание соберется 5 тысяч человек, то работать на постоянной основе они не смогут. Они будут собираться от случая к случаю, раз-два раза в год. И люди, которые абсолютно далеки от законодательной деятельности, должны будут контролировать законодательство... Эффективность этой идеи вы можете оценить сами», – сказал Марголин.