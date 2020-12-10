Лукашенко опускает «железный занавес»

Источник материала: UDF



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

TUT.BY

Выезд на работу, учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Что меняется еще

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Согласно постановлению Совмина, постановление от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания» дополнено пунктом 3 следующего содержания:— Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь.Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах через государственную границу Беларуси.Действие запрета не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и некоторые другие категории.по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги);для получения медицинской помощи, при предъявлении документов, подтверждающих цель данной поездки;имеющим вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, — к месту постоянного проживания;работающим на территории иностранного государства, — при предъявлении подтверждающих документов (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем, разрешения на работу, разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях);для получения образования в иностранных образовательных организациях — при предъявлении документов, подтверждающих получение ими образования в иностранных учебных заведениях, или документов учреждения образования Республики Беларусь о направлении на обучение.Среди других нововведений — иностранцам, прибывающим в Беларусь необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде в нашу страну.Тут также определена категория граждан, на которых не распространяется данная норма.Данные положения вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.