10 знаменитых красавиц, которые состарились безобразно

Источник материала: ОНТ

В молодости блистали красотой, от которой к старости не осталось и следа.

Бригитта Нильсон была ослепительна в начале 90-х, но посмотрите, что с ней стало сейчас.









Модель Дженис Дикинсон пристрастилась к алкоголю и явно увлеклась пластическими операциями. Вот к чему это привело.









От привлекательной мордашки Голди Хоун с годами не осталось и следа.









Актриса Эллен Баркин выглядит вполне неплохо для своих лет, если не обращать внимание на то, что живую мимику лица актриса утратила после многочисленных пластических операций.









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Возраст не пощадил и Келли Леброк. Смотрите сами.









Ещё одна знаменитость, которая своим примером показывает, что пластикой лица лучше не увлекаться. Звезда сериалов Джоан Ван Арк сегодня совсем не похожа на молодую версию себя.





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Слишком много трансформаций со своей внешностью в попытке сохранить молодость предприняла звезда журнала «Плейбой» Фарра Фоссет. Стало только хуже.













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