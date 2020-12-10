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10 знаменитых красавиц, которые состарились безобразно

10.12.2020 06:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 знаменитых красавиц, которые состарились безобразно

В молодости блистали красотой, от которой к старости не осталось и следа.

Бригитта Нильсон  была ослепительна в начале 90-х, но посмотрите, что с ней стало сейчас.



Модель Дженис Дикинсон пристрастилась к алкоголю и явно увлеклась пластическими операциями. Вот к чему это привело. 


 

От привлекательной мордашки Голди Хоун с годами не осталось и следа. 



Актриса Эллен Баркин выглядит вполне неплохо для своих лет, если не обращать внимание на то, что живую мимику лица актриса утратила после многочисленных пластических операций. 



Кетлин Тернер покоряла сердца в молодости, но с возрастом утратила всю свою свежесть и привлекательность.



Инъекциями ботокса слишком увлеклась и Тэрри Хетчер. Её лицо потеряло естественность.



Возраст не пощадил и Келли Леброк. Смотрите сами.



Ещё одна знаменитость, которая своим примером показывает, что пластикой лица лучше не увлекаться. Звезда сериалов Джоан Ван Арк сегодня совсем не похожа на молодую версию себя.


Красота Мелани Гриффит увяла. А какой прекрасной была эта девушка. 



Слишком много трансформаций со своей внешностью в попытке сохранить молодость предприняла звезда журнала «Плейбой» Фарра Фоссет. Стало только хуже. 




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В молодости блистали красотой, от которой к старости не осталось и следа. Бригитта Нильсон  была ослепительна в начале 90-х, но посмотрите, что с ней стало сейчас. ...
 
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