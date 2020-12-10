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Необычный урок музыки в Китае попал на видео: кадры поразили Сеть
Источник материала: ОНТ
Занятие по музыке в школе китайской провинции Внутренняя Монголия записали на видео. Ролик удивил интернет-пользователей.
На кадрах – учебный класс. Учительница провела занятие в необычной форме, придумав для детей танец на основе традиционной музыки из Монголии.
Некоторые пользователи Сети сравнили такой занимательный урок с техновечеринкой. Танец детей получился очень синхронным.
ФОТО: скриншот из видео
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Занятие по музыке в школе китайской провинции Внутренняя Монголия записали на видео. Ролик удивил интернет-пользователей. На кадрах – учебный класс. Учительница...
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