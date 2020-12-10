﻿ Необычный урок музыки в Китае попал на видео: кадры поразили Сеть. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Необычный урок музыки в Китае попал на видео: кадры поразили Сеть

10.12.2020 06:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Необычный урок музыки в Китае попал на видео: кадры поразили Сеть

Занятие по музыке в школе китайской провинции Внутренняя Монголия записали на видео. Ролик удивил интернет-пользователей.  

На кадрах – учебный класс. Учительница провела занятие в необычной форме, придумав для детей танец на основе традиционной музыки из Монголии. 

Некоторые пользователи Сети сравнили такой занимательный урок с техновечеринкой. Танец детей получился очень синхронным. 

ФОТО: скриншот из видео 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Занятие по музыке в школе китайской провинции Внутренняя Монголия записали на видео. Ролик удивил интернет-пользователей.   На кадрах – учебный класс. Учительница...
 
Новости дня
Новости разные
 
Третье поколение горожан. Мнение социолога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика