Необычный урок музыки в Китае попал на видео: кадры поразили Сеть

Источник материала: ОНТ

Занятие по музыке в школе китайской провинции Внутренняя Монголия записали на видео. Ролик удивил интернет-пользователей.

На кадрах – учебный класс. Учительница провела занятие в необычной форме, придумав для детей танец на основе традиционной музыки из Монголии.

Некоторые пользователи Сети сравнили такой занимательный урок с техновечеринкой. Танец детей получился очень синхронным.

ФОТО: скриншот из видео

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram