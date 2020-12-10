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В день рождения Максима Богдановича создали полный каталог автографов классика
Источник материала: ОНТ
Звезда Песняра чистой красоты взошла над землёй в этот день. 129 лет назад увидел свет Максим Богданович. Его вклад в развитие белорусского языка и литературы чрезвычайно велик. Работу над полным каталогом автографов классика завершили в минском музее. Сегодня почитатели таланта несли живые цветы к самому известному памятнику напротив дома, где родился поэт.
Кто глаголом жёг сердца и в зимнюю стужу бесконечной любовью согрет. Сегодня пред взором Богдановича предстали не только хранители его слова. Символ совершенства – красные розы – к ногам «несамотнага». Рукописи сданы в печать.
«Праглядзіце гэты томік…» – начинал поэт свой «Вянок». Эти иллюстрации к мини-изданию сборника 1994 года и к трёхкнижию 2011. Новая выставка графики – в эстетике Серебряного века Богдановича. Художник мыслит образами между строк «вольных дум».
«В 9 часов вечера... крик новоявленного человечка радостно отдался в моём сердце» – вспоминал отец Богдановича. Минск был родным городом поэта. Здесь он провёл первый и последний годы жизни. Сегодня в музей пускали бесплатно – традиция.
Как Богданович отмечал дни рождения и какие получал подарки? Даже учёные знают немного. Сам поэт, похоже, не воспринимал 9 декабря как личный праздник. Что могло быть? 14 папок из архива классика ищут со времён Великой Отечественной войны.
Имя Богдановича звучит в этот день по всей Беларуси и за рубежом, как и бессмертные стихи Песняра. Он писал «бисером» – говорят биографы. 129 лет... Хотя дата не круглая, на том же месте через годы собираются не только хранители его слова.
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Звезда Песняра чистой красоты взошла над землёй в этот день. 129 лет назад увидел свет Максим Богданович. Его вклад в развитие белорусского языка и литературы...
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