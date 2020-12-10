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Играющий на пианино далматинец покорил Сеть. Оцените его творчество
Источник материала: ОНТ
Хозяева 2-летнего далматинца по кличке Декстер сняли на видео музыкальные способности пса. Собака нажимает лапами клавиши пианино и подвывает при этом,
Эстер Мейсон узнала о необычном «увлечении» своего пса однажды ночью, когда услышала звуки пианино. По словам хозяйки, Декстер совершенствует мастерство каждую неделю.
«Он уже давно играет на пианино. Я почти никогда его не вижу, но соседи несколько раз спрашивали, не учится ли моя дочь играть на пианино. Декстер обычно останавливается, когда видит меня. Ему часто не хватает внимания, и он, заметив кого-то из нас, тут же бежит играть», – рассказала хозяйка пса.
ФОТО: udivitelno.com
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Хозяева 2-летнего далматинца по кличке Декстер сняли на видео музыкальные способности пса. Собака нажимает лапами клавиши пианино и подвывает при...
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