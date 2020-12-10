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Пять самых частых ошибок в питании. Мнение диетолога

10.12.2020 06:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять самых частых ошибок в питании. Мнение диетолога

Некоторые привычки в питании являются вредными и приводят к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА «Новости» врач-диетолог и гастроэнтеролог Вера Хорунжая. 

Первая ошибка – есть фрукты и десерты после основного приема пищи. Такая привычка может быть чревата вздутием и брожением в кишечнике. По словам диетолога, лучше всего есть фрукты и ягоды за 15–20 минут до обеда.

Вторая ошибка – пить много воды во время приема пищи. 

Третья ошибка – разговаривать во время еды и быстро есть. 

Четвертая ошибка – переедать на ночь. Диетолог подчеркнула: ужинать нужно за три–четыре часа до сна. 

Пятая ошибка – отказываться от специй и пряностей. Вера Хорунжая пояснила: такие специи, как кориандр, фенхель, анис облегчают переваривание пищи.

ФОТО: menslife.com



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Некоторые привычки в питании являются вредными и приводят к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА «Новости» врач-диетолог и...
 
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