Пять самых частых ошибок в питании. Мнение диетолога

Источник материала: ОНТ

Некоторые привычки в питании являются вредными и приводят к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА «Новости» врач-диетолог и гастроэнтеролог Вера Хорунжая.

Первая ошибка – есть фрукты и десерты после основного приема пищи. Такая привычка может быть чревата вздутием и брожением в кишечнике. По словам диетолога, лучше всего есть фрукты и ягоды за 15–20 минут до обеда.

Вторая ошибка – пить много воды во время приема пищи.

Третья ошибка – разговаривать во время еды и быстро есть.

Четвертая ошибка – переедать на ночь. Диетолог подчеркнула: ужинать нужно за три–четыре часа до сна.

Пятая ошибка – отказываться от специй и пряностей. Вера Хорунжая пояснила: такие специи, как кориандр, фенхель, анис облегчают переваривание пищи.

ФОТО: menslife.com









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