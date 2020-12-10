Кто и зачем манипулирует детьми на акциях протеста? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

У некоторых детей праздник может быть безвозвратно испорчен: иногда по вине родителей, а порой (у тех, кто постарше) – по собственной глупости. Нет-нет, да и промелькнёт в кадрах оперативной хроники наивное лицо. Или того хуже – коляска в агрессивной толпе. Кто и зачем манипулирует детством?





Как же быстро растут дети! Эту фразу мы произносим в двух плоскостях. Радуемся, когда ребёнок на глазах становится умнее и взрослее, огорчаемся, если дети приносят проблемы. И ладно бы, если эти вопросы касаются учёбы, отношений со сверстниками или просто переходного возраста. Иногда это совсем другое. Незаконное.

Только вдумайтесь, о чём рассказывают 15-летние подростки. Один отвечал за «карательный» контент, второй – за объединённый союз революции. Некто «Легион» обвинил юного администратора в краже кэша! Как бы незаслуженно, ведь эти деньги, по словам ребёнка, он заработал. Только вот как? Нет, мы все читали Жюля Верна и его роман «15-летний капитан», где младший матрос Дик Сэнд взял на себя управление кораблём. Или не все? Ведь та книга излучает благородство, а какие цели были у нынешних 15-летних капитанов радикальных Telegram-каналов? Сразу и не ответишь, кроме того, что слишком быстро они повзрослели.

А может, это именно взрослые изначально создают все условия для такого развития? И подают пример. Берут на несанкционированные акции. Там возрастной ценз, по мнению некоторых родителей, 0+. Выходят с детьми на проезжую часть. Бросаются в самую гущу толпы. А потом дети играют в протесты и бросаются камнями.

Всё начинается ведь с малого. Маленькими шагами взрослые идут к большой победе. Так пишут в других радикальных Telegram-каналах. Может, их тоже, правда, ведут не взрослые?

На видео, которое взрослые не забывают «пилить», отчётливо слышны мольбы ребёнка не кричать, ведь он испуган. Но взрослым не до этого – они революцию делают.

Бывают ещё креативные родители. Это когда ребёнок, например пятилетний, в силу возраста не может создавать контент и вести Telegram-чат, но может сниматься в родительском видео. И делиться, по задумке взрослых, своим мнением, например, об отряде особого назначения.

Раньше детей учили считать цифры и читать по слогам. Теперь другое вкладывают в юные уста и снимают на камеру. Не выступление в детском саду, не стишок. За подобный контент взрослые тоже могут рассчитывать на вознаграждение.

Если вы думаете, что мировое сообщество поощряет участие детей в несанкционированных митингах и протестах, так нет. Закон о проведении митингов, шествий и ответственности в разных странах (США, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Швеции) строго регламентирует поведение протестующего – взрослого – на санкционированных акциях!

Кадры из Лос-Анджелеса. Так проходил митинг у дома мэра. Местные жители жаловались на шум и беспорядки. Приехала полиция, произошли столкновения. И к матери с коляской у офицеров явно были вопросы. Взрослый имеет право на точку зрения. Ребёнок имеет право на защиту. Но не в этом случае! Нужно чётко разделять позиции, и статус «я/же/мать», как бы к нему ни относились, должен быть выше, чем «я/мы».

«Какой родитель ведёт пятилетнего ребёнка на политическую демонстрацию? Даже если она заявлена как мирная, все знают, что может пойти что-то не так, и вот уже насилие. Конечно, отец знал это. Вряд ли он мог игнорировать то, что происходит в других городах США».

Таким вопросом задаётся автор статьи одного нью-йоркского журнала. История такая: 33-летний отец вместе с женой и четырьмя детьми отправился на протест. Его пятилетний сын поднимал правый кулак и держал в левой руке картонную табличку с лозунгом.

В статье подробно описано, что поджигают протестующие, что громят, что кричат, как реагирует полиция. Но бурную дискуссию в обществе вызвало именно это обстоятельство: американцы стали активно брать детей на протесты с началом движения Black Lives Matter. Использовать как инструмент для пропаганды политического послания, учить жестам, которые несут черты непримиримости, если не открытого насилия. Так пишет журналист.

Отец считал, что ребенок никогда не бывает слишком маленьким, чтобы возмущаться, и ему следует это внушать. Такой демократический план воспитания в американском обществе раскритиковали и назвали проявлением бесчеловечности.

Стоит сказать, что для Северной Америки – США, Канады – годом раньше всё же более актуален был вопрос участия детей в ЛГБТ-парадах. Да, это тоже было.

Вот статья на канадском портале «Современный родитель». Другая культура, что скажешь. Детей оборачивают символикой – радужной. Ведь для них, по мнению их родителей, такие парады – это получение животворных доз любви и поддержки. Знакомо? В принципе, та же атмосфера и психология толпы. Чувство сопричастности, заряд энергии. Правда, там мнения тоже разделились. Многие, будь то, скажем так, родитель номер один или два, считают, что детям всё же не место среди пёстрой публики.

Тема детей на протестах, на взгляд психологов, заслуживает большего внимания и научного изучения. Сейчас этой проблемой как явлением особенно тщательно занимаются в Индии. С прошлого года в Дели, в городах на юго-западе Индии прокатились протесты против изменения Закона о гражданстве. И в этом случае против чего – не суть. Родители с энтузиазмом брали малолетних детей на небезопасные митинги.

Что говорят учёные: после участия в протестах дети могут видеть травмирующие сны или становиться агрессивными. И прикрываться тем, что дети должны знать о том, что происходит на протестах, ошибочно для родителей. Это подмена понятий. Дети слишком малы, чтобы понять что-то подобное.

Может быть, действительно, стоит прислушаться к мнению специалистов? Может, родителям проводить время с детьми не на протестах, а дома, читая книги? Или отправить его на занятия по интересам? Детским интересам. Меня зовут Наталья Тарасюк, я дополнила тему. Только один вопрос напоследок, тем, кто ещё сомневается: а вы точно любите своих детей?

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