Лидер года: радио «МИР» в Беларуси получило престижную награду

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидер года. Престижную премию получило Радио «МИР» в Беларуси: награду вручили в номинации «СМИ для потребителей». Лучшей радиостанция становится не первый раз. Также за эффективное управление дипломом наградили директора представительства МТРК «МИР» в Беларуси Владимира Перцова, передает телеканал «МИР 24».

«Радио «МИР» – несомненно один из лидеров в Беларуси. Это очень заметная радиостанция, ее слушают многие. Она ориентирована на своих слушателей, на своих потребителей. И она заслуженно получает гра-при», – подчеркнул Сергей Балыкин, представитель оргкомитета премии

Премия ежегодная. Ее присуждают самым успешным компаниям в различных сферах – от производства продуктов питания до индустрии развлечений. Лучших определяет экспертный совет, в который входят представители бизнеса, масс-медиа и науки. Одним из критериев отбора в этом году стала экологичность и эффективность производства.

Премию вручают уже в шестой раз. Ее обладатели могут использовать логотип «Лидер года» на своих товарах как знак качества.