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Лидер года: радио «МИР» в Беларуси получило престижную награду
10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лидер года. Престижную премию получило Радио «МИР» в Беларуси: награду вручили в номинации «СМИ для потребителей». Лучшей радиостанция становится не первый раз. Также за эффективное управление дипломом наградили директора представительства МТРК «МИР» в Беларуси Владимира Перцова, передает телеканал «МИР 24».
Премия ежегодная. Ее присуждают самым успешным компаниям в различных сферах – от производства продуктов питания до индустрии развлечений. Лучших определяет экспертный совет, в который входят представители бизнеса, масс-медиа и науки. Одним из критериев отбора в этом году стала экологичность и эффективность производства.
Премию вручают уже в шестой раз. Ее обладатели могут использовать логотип «Лидер года» на своих товарах как знак качества.
Ранее радио «МИР»
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Награду вручили в номинации «СМИ для потребителей». Лучшей радиостанция становится не первый раз.
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