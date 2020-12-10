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Лидер года: радио «МИР» в Беларуси получило престижную награду

10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидер года. Престижную премию получило Радио «МИР» в Беларуси: награду вручили в номинации «СМИ для потребителей». Лучшей радиостанция становится не первый раз. Также за эффективное управление дипломом наградили директора представительства МТРК «МИР» в Беларуси Владимира Перцова, передает телеканал «МИР 24».

«Радио «МИР» – несомненно один из лидеров в Беларуси. Это очень заметная радиостанция, ее слушают многие. Она ориентирована на своих слушателей, на своих потребителей. И она заслуженно получает гра-при», – подчеркнул Сергей Балыкин, представитель оргкомитета премии

Премия ежегодная. Ее присуждают самым успешным компаниям в различных сферах – от производства продуктов питания до индустрии развлечений. Лучших определяет экспертный совет, в который входят представители бизнеса, масс-медиа и науки. Одним из критериев отбора в этом году стала экологичность и эффективность производства.

Премию вручают уже в шестой раз. Ее обладатели могут использовать логотип «Лидер года» на своих товарах как знак качества.

Ранее радио «МИР» подвело итоги фотопроекта «Беларусь-Родина». Финалистами стали 20 человек, а победителем – Наталья Клячина из Витебска. За лучший осенний снимок она получила мобильный телефон.



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Теги: Витебск
 
 
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Награду вручили в номинации «СМИ для потребителей». Лучшей радиостанция становится не первый раз.
 
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