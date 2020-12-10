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На МКАД Renault снес осветительную мачту, она упала на проезжую часть (видео) (видео)

10.12.2020 07:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«МКАД, Минск. Авария: лежит столб», — сообщил в чат-бот Onliner наши читатели. ДТП случилось в вечернее время на внутреннем кольце МКАД в районе Зацени. В ГАИ сообщили о двух пострадавших.

За рулем Renault находился водитель 1997 года рождения, он двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны проспекта Победителей в направлении Зацени.

— По предварительной информации, на 42-м км МКАД водитель допустил неуправляемый занос транспортного средства, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту, — сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

В результате ДТП водитель и пассажир, девушка 2001 года рождения, с травмами доставлены в учреждения здравоохранения для осмотра.

— Мачта оказалась на проезжей части. Автомобиль получил механические повреждения. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — рассказали в ГАИ.

На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа. Сообщается, что видимых признаков алкогольного опьянения у водителя нет. Результаты анализа крови обещали сообщить позже.

— Мужчина утверждает, что не помнит момент наезда, — отметили в Госавтоинспекции.

На МКАД Renault снес осветительную мачту, она упала на проезжую часть (видео) (видео)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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«МКАД, Минск. Авария: лежит столб», — сообщил в чат-бот Onliner наши читатели. ДТП случилось в вечернее время на внутреннем кольце МКАД в районе Зацени. В ГАИ сообщили...
 
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