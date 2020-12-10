|
На МКАД Renault снес осветительную мачту, она упала на проезжую часть (видео) (видео)
Источник материала: Onliner
«МКАД, Минск. Авария: лежит столб», — сообщил в
За рулем Renault находился водитель 1997 года рождения, он двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны проспекта Победителей в направлении Зацени.
— По предварительной информации, на 42-м км МКАД водитель допустил неуправляемый занос транспортного средства, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту, — сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.
В результате ДТП водитель и пассажир, девушка 2001 года рождения, с травмами доставлены в учреждения здравоохранения для осмотра.
— Мачта оказалась на проезжей части. Автомобиль получил механические повреждения. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — рассказали в ГАИ.
На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа. Сообщается, что видимых признаков алкогольного опьянения у водителя нет. Результаты анализа крови обещали сообщить позже.
— Мужчина утверждает, что не помнит момент наезда, — отметили в Госавтоинспекции.
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«МКАД, Минск. Авария: лежит столб», — сообщил в чат-бот Onliner наши читатели. ДТП случилось в вечернее время на внутреннем кольце МКАД в районе Зацени. В ГАИ сообщили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)