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Постановочный СССР: ретрофотографии, которые отражают только одну сторону медали. Как вам малыши на переходе?
Источник материала: ОНТ
В СССР предпочитали показывать на всеобщее обозрение только одну сторону жизни – радостную и счастливую. Поэтому в печать попадали только идеологически верные снимки. Такие как эти.
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Постановочный СССР: ретрофотографии, которые отражают только одну сторону медали. Как вам малыши на переходе?
В СССР предпочитали показывать на всеобщее обозрение только одну сторону жизни – радостную и счастливую. Поэтому в печать попадали только идеологически верные...
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