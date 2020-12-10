Постановочный СССР: ретрофотографии, которые отражают только одну сторону медали. Как вам малыши на переходе?

Источник материала: ОНТ

В СССР предпочитали показывать на всеобщее обозрение только одну сторону жизни – радостную и счастливую. Поэтому в печать попадали только идеологически верные снимки. Такие как эти.









































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