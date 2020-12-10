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Общая борьба: ВОЗ окажет помощь Беларуси в борьбе с коронавирусом

10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От поставок средств индивидуальной защиты и лекарств – до тестирования. Всемирная организация здравоохранения выразила готовность оказывать Беларуси необходимую помощь в борьбе с пандемией, сообщает телеканал «МИР 24».

Специальный представитель директора Европейского бюро ВОЗ в Беларуси Масуд Дара провел первую официальную встречу с министром здравоохранения страны Дмитрием Пиневичем. Речь шла об изучении опыта всех стран, а также об антиковидной вакцине. Глава Минздрава отметил, что ведомство рассматривает возможность использования нескольких препаратов.

«Мы очень рады взаимодействовать с министерством здравоохранения и оказывать ему поддержку в плане тестирования, а также обеспечивать сотрудничество в рамках ВОЗ между всеми странами. Потому что в странах нарабатывается собственный опыт. Конечно, сейчас вся надежда возлагается на вакцину. Беларусь также вносит свой вклад в проведение этих исследований», – отметил Дара

Представитель ВОЗ также подчеркнул, что до тех пор, пока не начнется иммунизация, нужно соблюдать меры предосторожности. Даже после того, как антиковидные препараты станут доступны, прививки будут носить поэтапный характер.

Ранее сообщалось, что тысячи студентов вышли на помощь врачам в Беларуси. Они обзванивают пациентов, выписывают рецепты и даже ездят на вызовы. Сейчас в Минске будущие специалисты работают во всех больницах и поликлиниках, в том числе – «в красных зонах».



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Теги: Минск
 
 
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Специальный представитель директора Европейского бюро ВОЗ в Беларуси Масуд Дара провел первую официальную встречу с министром здравоохранения страны Дмитрием...
 
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