В прокат выходит фильм «Избави нас от лукавого». Что за он?

Источник материала: Tut.by

Уже сегодня в столичных кинотеатрах покажут кровавый блокбастер «Избави нас от лукавого» южнокорейского режиссера Хона Вон-чхана. Рассказываем, почему премьера должна стать хитом проката.



Кадр из фильма

В минский прокат не так часто выходят фильмы из далекой и не до конца понятной белорусам Южной Кореи, но почти всегда они становятся событием для столичной публики. Возможно, такая судьба ждет и премьерный триллер «Избави нас от лукавого», особенно если учесть, что в прокате сейчас не так уж и много достойных картин (в первую очередь для ненавистников комедий). В самой же Южной Корее фильм стал безоговорочным хитом проката и вписался в один ряд к громким «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и «Паразитам». Вот все, что вам нужно знать о новом фильме.

О чем это кино?

Бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам уже девять лет работает наемным убийцей. После выполнения последнего задания — убийства главы клана якудза — он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнает, что его бывшую девушку убили. Также выясняется, что у той была маленькая дочь, которую незадолго до этого похитила собственная няня. Задействовав все свои связи, Ин-нам пускается на поиски ребенка, а в это время на него самого открывает охоту известный своей жестокостью киллер, который жаждет отомстить за смерть брата — того самого якудза.

Кто снял фильм?

Оператором-постановщиком картины стал Хон Гён-пхё, и вы хорошо знаете его последние работы. Например, по тем же «Паразитам» Пона Джун-хо и «Пылающему» Ли Чхан-дона. Имя режиссера скажет вам куда меньше: «Избави нас от лукавого» — только второй полнометражный фильм в режиссерской копилке Хона Вон-чхана. Первый — триллер «Офис» — показали в Каннах в 2015 году. Ленте «Избави нас от лукавого» повезло меньше (вероятно, из-за пандемии), и фестивальной истории у нее не было. Тем не менее она таки добрела до минского проката, хоть и с существенной задержкой.

Если вы фанат корейского кино, то уж точно слышали про Хван Джон-мина и Ли Джон-джэ — обоим актерам достались главные роли в «Избави нас от лукавого». Актерский дуэт родился в одной из главных криминальных драм 2010-х — «Новом мире» Пак Хун-джона. И вот они снова вместе на экране.



Кадр из фильма

Мне стоит идти на него в кино?

Слоган фильма — «Каждый охотник может сам стать добычей». Берите билет в кино, если вам нравятся качественные экшены о мести в духе «Олдбоя», где стилистика Востока переплетается с технологичностью Голливуда. Правда, возрастной рейтинг картины — «18+», так что посмотреть добротный и динамичный боевик смогут далеко не все.

Хм, а почему фильм так называется?

В оригинале название картины звучит так: Daman Akeseo Goohasoseo. Это можно перевести на английский язык как Deliver Us from Evil, то есть — дословно — «избавь нас от зла». Но для русскоязычных локализаторов более благозвучным показалась строка «избави нас от лукавого» из христианской молитвы «Отче наш». Под таким названием фильм вышел в российский прокат 3 декабря. А «лукавый» — это скорее собирательный образ зла, мести и грязных игр, чем конкретный герой.

Так что искать в названии какой-то символизм вряд ли стоит.