Источник материала: Хартия'97

Лукашенко сливают и дискредитируют Валерий Карбалевич, sn-plus.com

10.12.2020, 8:12

Валерий Карбалевич

Ставки повышаются.

«Все человеческие органы рано или поздно устают, но только не язык», Конрад Аденауэр.

Продолжающиеся вбросы в информационное пространство аудиофайлов с записями телефонных разговоров ближайшего окружения Лукашенко , а также видео с камер омоновцев по-прежнему будоражат политизированную публику.

В этот раз записан разговор двух людей с голосами, очень похожими на голоса пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и его помощника, фактически секретаря Николая Латышенка. То есть статус людей, которых слушают и «сливают» в СМИ, становится все более высоким. А на файле с камер омоновцев слышен голос и самого Лукашенко. Выше уже некуда. И если предыдущие записи разоблачали нравы близкого окружения Лукашенко, то этот последний информационный вброс дискредитирует его самого. Ставки повышаются.

Важно обратить внимание, что разговор Эйсмонт с Латышенком состоялся 22 ноября, то есть уже после того, как в СМИ были «слиты» разговоры. Это означает, что все усилия спецслужб найти записывающего и сливающего информацию «крота», которые, несомненно, были предприняты, не увенчались успехом. Что свидетельствует о неэффективности работы спецслужб: видео с камер омоновцев можно получить только находясь внутри МВД. Это очень знаменательно и много говорит об отсутствии монолитности в силовом блоке.

Что мы узнали из нового разговора приближенных Лукашенко? Они лишь подтвердили то, что многие знали, чувствовали и о чем догадывались. А именно: высшие чиновники государства находятся в гораздо большей крепостной зависимости от Лукашенко, чем все остальные белорусы. Глава администрации правителя Игорь Сергеенко, генерал-майор КГБ, если забыли, вынужден приходить на работу, будучи больным, ибо этого требует шеф. В итоге он, как было сказано в слитом разговоре, оказался на аппарате ИВЛ. Сама Наталья, заболев ковидом, лежит дома, но очень боится разгневать Лукашенко своим отсутствием на работе. Диктатура – она для всех, а не только для протестующего народа.

Эта достопочтенная публика на самом деле сплошь несчастные люди. Они боятся больше, чем другие граждане. Денщики в генеральских мундирах. Это о таких «людях холопского званья» писал русский поэт Николай Некрасов, для них «чем тяжелей наказание, тем им милей господа».

Также мы лишний раз убедились, что для Лукашенко все чиновники, даже высшие, являются лишь инструментом, средством для удержания власти. И ничего более. Зачем инструмент жалеть. Поэтому он демонстрирует такое пренебрежение к их здоровью, фактически запрещает одевать маски всем, кто с ним общается. Это все, что белорусы хотели узнать о нынешнем режиме, но боялись спросить.

Валерий Карбалевич, sn-plus.com

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