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Масса созданных людьми предметов на Земле превысила массу всего живого

10.12.2020 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По прогнозам ученых, к 2040 году этот разрыв будет только увеличиваться и возрастет втрое.



Масса предметов, которые создал человек, в 2020 году превысит массу всех живых существ на планете. 

Соответствующее исследование израильские ученые опубликовали в журнале Nature, передает Громадське.

Ученые посчитали массу искусственного материала, созданного с 1900 года и до 2020 года, и сравнили ее с массой всего живого на планете (биомассой). Их исследование показывает, что из-за увеличения потребления и развития городов масса искусственных предметов превысила биомассу.

В начале ХХ века масса антропогенных объектов была равна примерно 3% общей биомассы в 1,1 тератонны (нужно добавить 12 нулей). В 2020 году масса искусственных материалов достигла 1,1 тератонны и превысила массу всего живого.

Наибольшее влияние на увеличение массы искусственных объектов имели строительные материалы, в частности кирпич, бетон и асфальт. Также значительное влияние имеют пластиковые предметы. Масса предметов, изготовленных людьми, составляла 5% от биомассы в годы после Второй мировой войны. Потом разрыв начал быстро сокращаться.

Последние пять лет человечество производит предметы со скоростью 30 гигатонн (добавить 9 нулей) в год. По прогнозам ученых, если производство будет продолжаться такими темпами до 2040 года, то масса искусственных предметов возрастет втрое до 3 тератонн.

Увеличение массы антропогенных объектов влияет, в частности, на растения. Так, из-за вырубки лесов, застройки, посевов сельскохозяйственных культур уменьшается разнообразие растений.
 
 
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По прогнозам ученых, к 2040 году этот разрыв будет только увеличиваться и возрастет втрое.
 
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