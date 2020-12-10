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Иностранные дипломаты «осведомились о планах» у главы белорусского МИД
Источник материала: Onliner
Представительство ЕС в Беларуси
По мнению самих дипломатов, перечисленное подразумевает:
Руководители дипмиссий призвали белорусские власти воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания. Ожидают, что Беларусь согласится на возвращение в страну послов Литвы и Польши к концу года.
Что сказал послам Владимир Макей, пока неизвестно.
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