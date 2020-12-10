Иностранные дипломаты «осведомились о планах» у главы белорусского МИД

Источник материала: Onliner

Представительство ЕС в Беларуси информирует о любопытном мероприятии, которое состоялось 9 декабря. Руководители дипмиссий ЕС и государств — членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии и США встретились с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Смысл произошедшего описан так: «Дипломаты осведомились о планах белорусских властей в отношении выполнения требований конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права».

По мнению самих дипломатов, перечисленное подразумевает:

прекращение задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими;

освобождение политзаключенных и несправедливо задержанных;

судебное преследование тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения, которые привели к травмам, гибели людей и формированию атмосферы беззаконности;

проведение свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением.

Руководители дипмиссий призвали белорусские власти воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания. Ожидают, что Беларусь согласится на возвращение в страну послов Литвы и Польши к концу года.

Что сказал послам Владимир Макей, пока неизвестно.