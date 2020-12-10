История с похищением Honda: машину с поддельным VIN забрали у нового владельца, но и прежний не может ее вернуть

Источник материала: Onliner «Бросил дурное, устал бороться, — так говорит о финале истории с Honda Civic последний владелец автомобиля Илья. — Бывшему хозяину также отказались возвращать машину без суда. По моим сведениям, было решено обратить авто в доход государства как невостребованное. И хотя на Civic претендуют как минимум два человека, из-за бюрократических проволочек формально он ничей и подлежит изъятию». Onliner попытался разобраться в этом запутанном деле.

Проблемы с VIN обнаружили через три года после сделки

Илья купил Honda Civic 2007 г. в. еще пять лет назад в Смоленской области (Россия), там же снял с учета. Через десять дней после покупки успешно переоформил автомобиль в Могилевской ГАИ. В тот момент у сотрудников, сверявших номера и проверявших документы, не возникло никаких вопросов по поводу «чистоты» машины. Новый владелец оформил страховку, проходил гостехосмотры, ремонтировал и ездил на Honda — обычная, ничем не примечательная жизнь автомобилиста. Так продолжалось до февраля 2018 года.





«Из милиции Могилева пришло неприятное известие. Оказывается, ПТС и свидетельство о регистрации ТС, на основе которых и зарегистрировали Honda, вызвали сомнения в подлинности у сотрудников Смоленской ГИБДД, — рассказывает молодой человек. — Документы отправили на экспертизу. Та выявила постороннюю краску, изменение цветной бумаги. Одним словом, сделали вывод о подделке — мол, первоначальные цифры номера ПТС были удалены. В Могилев пришел запрос на исследование VIN. Так машина попала в белорусский Госкомитет судэкспертиз. В справке из ГКСЭ указано: идентификационный номер уничтожен путем вырезания фрагмента маркируемой панели и установки на ее место фрагмента аналогичной по форме и размерам путем сварного соединения с последующей слесарной обработкой».

Проще говоря, табличку переварили, и первичный VIN установить невозможно.

Эксперты переписали номера на моторе и коробке передач и отправили официальный запрос дилеру Honda: на автомобиль с каким «вином» устанавливались такие двигатель и КПП? В полученном ответе значился совершенно другой VIN. Как выяснилось, машину именно с этим номером разыскивают с 2013 года — она значится похищенной у жителя Псковской области Семена Николаевича.

История скитаний автомобиля

Оказалось, пока Honda кочевала по России и успела оказаться в Могилевской области, похитителей уже нашли и осудили. Причем еще в 2014 году. Преступниками оказались некто Александр, Руслан и Антон. В деле фигурировало как минимум пять похищенных этой группой автомобилей. Наказанием послужили сроки от десяти месяцев до пяти лет лишения свободы. При этом суд постановил взыскать с виновных стоимость Honda в пользу Семена Николаевича. То есть воры и житель Пскова должны были остаться в расчете. Только машина продолжала «болтаться». У Семена на руках остались ПТС и постановление о компенсации. Автомобиль же, как можно предположить, отправили на СТО в России, переварили там табличку с VIN и выставили на продажу. Сколько владельцев он успел поменять, неизвестно.





И вот, в нашей стране скитаниям машины пришел конец. Органы приняли временное решение — передать Honda на хранение в УВД Могилевской области.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 381 УК РБ «Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства». К счастью для Ильи, его не стали подозревать в этом преступлении, в отношении молодого человека дело закрыли. Однако в 2020 году ГАИ вынесла решение об аннулировании регистрации на его имя.





Претензии: почему не обнаружили подделку сразу?

Так Илья перестал быть автовладельцем. Но он решил разобраться в ситуации и задался вполне логичным вопросом: почему инспекторы не обнаружили проблему с VIN на этапе сверки номеров, когда с момента сделки прошло только десять дней и еще был шанс вернуть деньги в обмен на «клон»? В ГАИ ответили: идентификационный номер выполнен способом, применяемым заводом-изготовителем, со знаками-ограничителями, применяемыми изготовителем, что не позволило сотруднику обнаружить факт видоизменения таблички. В свою очередь Илья в жалобе указал, что в справке эксперта таких выводов нет, а в материалах проверки есть фото, на котором легко заметить — символы находятся не на одном уровне. Тем не менее жалоба осталась без удовлетворения, регистрацию все же аннулировали. Автомобиль стал ничей.





Параллельно с Ильей действовал и россиянин Семен Николаевич. Он обратился в суд с иском о признании права собственности и возвращении себе машины. Илья подчеркивает, что не препятствовал бы этому. Ответ суда Ленинского района Могилева — оставить иск без движения. В качестве причин упомянули следующее: из приложенных Семеном документов следует, что он уже является собственником спорного транспортного средства, а данные ответчиков не указаны. Вывод: документ подан без соблюдения требований Гражданского кодекса и не оплачен госпошлиной.





Про госпошлину решил отдельно высказаться Илья: «Это один из вопросов, которые остановили меня от дальнейших разбирательств по делу. В качестве госпошлины только за подачу иска нужно заплатить 5% от стоимости автомобиля. Как ее высчитать, если Civic находится на стоянке ЖЭУ? К слову, за стоянку тоже надо платить, и сколько там набежало за все время, не представляю. Но даже если заплатить госпошлину, это не гарантирует, что суд тут же вернет машину».

«В сухом остатке ситуация выглядит так: похитителей осудили, местоположение автомобиля известно, но его не возвращают ни законному владельцу из РФ, ни добросовестному покупателю из РБ. Ни одна из структур не смогла решить это уравнение, все дали отписки — разумеется, со ссылками на действующее законодательство, — резюмирует могилевчанин. — Мне сказали, что машину будут обращать в доход государства как невостребованную. Вот я и бросил дурное, устал бороться».

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