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Беларусь закрывает наземную границу на выезд из страны

10.12.2020 08:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: 5-tv.ru

С 20 декабря граждане Беларуси и постоянно проживающие в ней иностранные граждане не смогут выехать из страны. Мера принята в связи с эпидемиологической обстановкой.

Соответствующее постановление 7 декабря принял Совмин. Этот документ дополняет постановление от 8 апреля 2020 года. Ознакомиться с нововведениями можно на Национальном правовом портале.

Согласно новому постановлению правительства, покинуть страну нельзя будет через автомобильные, железнодорожные пункты пропуска, а также речным транспортом. Запрет касается граждан Беларуси, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории нашей страны. Исключение сделано для нескольких категорий граждан: дипломатов, членов официальных делегаций, водителей международных автомобильных перевозок и других. Также выезд будет разрешен по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги).

Граждане, которые имеют вид на жительство в другой стране, либо направляются за границу для получения медицинской помощи, а также для учебы, выехать из Беларуси смогут. Однако пересекать границу им разрешено не чаще одного раза в полгода.

Что касается прибывающих в Беларусь иностранцев, то согласно новому постановлению они должны иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. Тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы. При отсутствии справки иностранцу может быть отказано во въезде в Беларусь.

 
 
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С 20 декабря граждане Беларуси и постоянно проживающие в ней иностранные граждане не смогут выехать из страны. Мера принята в связи с эпидемиологической...
 
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