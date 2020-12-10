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Беларусь закрывает наземную границу на выезд из страны
10.12.2020 08:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 5-tv.ru
С 20 декабря граждане Беларуси и постоянно проживающие в ней иностранные граждане не смогут выехать из страны. Мера принята в связи с эпидемиологической обстановкой.
Соответствующее постановление 7 декабря принял Совмин. Этот документ дополняет постановление от 8 апреля 2020 года. Ознакомиться с нововведениями можно на
Согласно новому постановлению правительства, покинуть страну нельзя будет через автомобильные, железнодорожные пункты пропуска, а также речным транспортом. Запрет касается граждан Беларуси, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории нашей страны. Исключение сделано для нескольких категорий граждан: дипломатов, членов официальных делегаций, водителей международных автомобильных перевозок и других. Также выезд будет разрешен по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги).
Граждане, которые имеют вид на жительство в другой стране, либо направляются за границу для получения медицинской помощи, а также для учебы, выехать из Беларуси смогут. Однако пересекать границу им разрешено не чаще одного раза в полгода.
Что касается прибывающих в Беларусь иностранцев, то согласно новому постановлению они должны иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. Тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы. При отсутствии справки иностранцу может быть отказано во въезде в Беларусь.
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С 20 декабря граждане Беларуси и постоянно проживающие в ней иностранные граждане не смогут выехать из страны. Мера принята в связи с эпидемиологической...
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