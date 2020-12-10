Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях

Источник материала: ОНТ

Во время испытаний в Техасе (США) взорвался прототип корабля Starship SN8 компании SpaceX. Об этом информируют «Известия».

Старт прототипа космического корабля состоялся 10 декабря в 01:45 по минскому времени (9 декабря в 17:45 по местному времени) возле деревни Бока-Чика. Прототип достиг заданной высоты через пять минут и начал плавный спуск. Взрыв произошел при приземлении на асфальтированную площадку около стартового стола.

Несмотря на взрыв при посадке, глава компании SpaceX Илон Маск прошедшие испытания назвал успешными. Об этом предприниматель написал в Twitter.

Фото: REUTERS/Gene Blevins

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