Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдёт сегодня

Источник материала: ОНТ

Информационная безопасность, военное сотрудничество и ключевые направления деятельности СНГ. Сегодня эти и другие темы обсудят министры иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Заседание пройдёт онлайн – этот формат стал уже привычным во время пандемии. Основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделят согласованию документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств СНГ. Также пройдёт обмен мнениями о международной ситуации и широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества по ключевым направлениям. Рассмотрят и программу укрепления пограничной безопасности на внешних рубежах.

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