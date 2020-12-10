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Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдёт сегодня

10.12.2020 08:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдёт сегодня

Информационная безопасность, военное сотрудничество и ключевые направления деятельности СНГ. Сегодня эти и другие темы обсудят министры иностранных дел Содружества Независимых Государств. 

Заседание пройдёт онлайн – этот формат стал уже привычным во время пандемии. Основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделят согласованию документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств СНГ. Также пройдёт обмен мнениями о международной ситуации и широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества по ключевым направлениям. Рассмотрят и программу укрепления пограничной безопасности на внешних рубежах. 

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Информационная безопасность, военное сотрудничество и ключевые направления деятельности СНГ. Сегодня эти и другие темы обсудят министры иностранных дел...
 
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