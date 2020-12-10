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У пикапа Ford F-150 появилась версия Tremor для внедорожных вылазок

10.12.2020 08:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пикапы Ford в исполнении Tremor подразумевают ряд доработок в шасси и трансмиссии для более уверенного передвижения по бездорожью. Вслед за пикапом Ranger такой модификацией обзавелся старший грузовичок F-150 нового поколения.


В первую очередь разработчики поработали над подвеской F-150 Tremor. Установлены иные пружины и специально созданные для модели амортизаторы (однотрубные спереди и двухтрубные сзади), также были усилены поворотные кулаки. Кроме того, увеличены ходы подвесок, углы въезда, съезда и рампы, а дорожный просвет у пикапа достигает 27,7 см (на 3 см больше по сравнению с исходным F-150). Сзади появились дополнительные буксировочные проушины.


Внешне F-150 Tremor можно узнать по декору вроде оранжевых акцентов на решетке радиатора и кузове, парочке круглых патрубков выхлопа и оригинальным 18-дюймовым в матовом черном цвете и с вседорожными шинами General Grabber внешним диаметром 33 дюйма. Салон пикапа приукрашен оранжевой прострочкой, а на потолочной консоли имеется шестикнопочный блок управления дополнительным оборудованием (лебедками, освещением, воздушными компрессорами и прочим).



Новый F-150 Tremor будет предлагаться только как пикап с четырехдверной кабиной с двумя рядами сидений (исполнении SuperCrew) и 3,5-литровым битурбо-V6 (406 л.с.) в комбинации с 10-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. У ездовой электроники появился режим Rock Crawl (для езды по каменистой местности), также есть внедорожный круиз-контроль (Trail Control), система Trail Turn Assist, уменьшающая радиус поворота и режим движения в одну педаль Trail One-Pedal Drive для более точного дозирования тяги на низкой скорости.


За океаном продажи F-150 Tremor начнутся летом следующего года.

 
 
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Пикапы Ford в исполнении Tremor подразумевают ряд доработок в шасси и трансмиссии для более уверенного передвижения по бездорожью. Теперь такой модификацией обзавелся...
 
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