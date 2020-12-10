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Борисовчанку оштрафовали за бельё, которое сохло "по схеме БЧБ"
Источник материала: Партизан
Борисовчанку Наталью оштрафовали на 270 рублей (10 базовых величин) за бельё, которое сохло на балконе.
Борисовчанку оштрафовали за "неправильное" бельё на балконе / ex-press.by
Женщина находится в декретном отпуске. 1 декабря она вывесила свежевымытое бельё на балкон. А ей заявили. что это "символика" и "информационный материал".
"Был вечер вторника. Неожиданный стук в дверь насторожил меня. В современном мире, прежде чем прийти, люди обычно созваниваются. За дверью оказались двое мужчин. Они представились сотрудниками милиции. После того, как зашли, начали задавать вопросы в грубой форме. Мол, зачем я вывесила флаг? Я искренне удивилась и подумала, что они ошиблись квартирой. На моём балконе никаких флагов не было. Только бельё — полотенца и простыни. На что мне ответили, что всё это всё равно является символикой", — рассказала Наталья сайту
На балконе, по словам женщины, висели две простыни и полотенце.
Как оказалось, милиционеры пришли к борисовчанке с заранее составленным протоколом. После разговора её попросили снять бельё с балкона.
Наталья возмущается: "Квартира у нас небольшая. Двухлетний ребёнок, много стирки. Конечно, я ответила, что когда бельё высохнет, я его сниму. Ну а что мне делать? В квартире по мебели раскладывать?"
Штраф в 10 базовых она планирует обжаловать.
В Минске известны случаи, когда жителей штрафовали за бело-красно-белые флаги, вывешенные в окнах или на балконах, — людей обвиняли в том, что так они проводят несанкционированное пикетирование. Однако штраф за бельё — это, по-видимому, первый случай в стране.
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Борисовчанку Наталью оштрафовали на 270 рублей (10 базовых величин) за бельё, которое сохло на балконе.
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