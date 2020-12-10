ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовчанку оштрафовали за бельё, которое сохло "по схеме БЧБ"

10.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Борисовчанку Наталью оштрафовали на 270 рублей (10 базовых величин) за бельё, которое сохло на балконе.


Борисовчанку оштрафовали за "неправильное" бельё на балконе / ex-press.by​

Женщина находится в декретном отпуске. 1 декабря она вывесила свежевымытое бельё на балкон. А ей заявили. что это "символика" и "информационный материал".

"Был вечер вторника. Неожиданный стук в дверь насторожил меня. В современном мире, прежде чем прийти, люди обычно созваниваются. За дверью оказались двое мужчин. Они представились сотрудниками милиции. После того, как зашли, начали задавать вопросы в грубой форме. Мол, зачем я вывесила флаг? Я искренне удивилась и подумала, что они ошиблись квартирой. На моём балконе никаких флагов не было. Только бельё — полотенца и простыни. На что мне ответили, что всё это всё равно является символикой", — рассказала Наталья сайту ex-press.by.

На балконе, по словам женщины, висели две простыни и полотенце. 

Как оказалось, милиционеры пришли к борисовчанке с заранее составленным протоколом. После разговора её попросили снять бельё с балкона.

Наталья возмущается: "Квартира у нас небольшая. Двухлетний ребёнок, много стирки. Конечно, я ответила, что когда бельё высохнет, я его сниму. Ну а что мне делать? В квартире по мебели раскладывать?"

Штраф в 10 базовых она планирует обжаловать. 

В Минске известны случаи, когда жителей штрафовали за бело-красно-белые флаги, вывешенные в окнах или на балконах, — людей обвиняли в том, что так они проводят несанкционированное пикетирование. Однако штраф за бельё — это, по-видимому, первый случай в стране.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борисовчанку Наталью оштрафовали на 270 рублей (10 базовых величин) за бельё, которое сохло на балконе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўнікі МЗС Літвы і Латвіі выступілі ў падтрымку свабоды беларускіх СМІ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика