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Тихановская: как и 2000 лет назад, царь Ирод приказывает убивать невинных

10.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская выступила с обращением к белорусам перед Рождеством.



Сегодняшние события в стране она сравнила с библейскими: "Как и 2000 лет назад, царь Ирод, опасаясь за свой трон, приказывает своим солдатам убивать невинных людей. А многие семьи вынуждены бежать в чужую страну".

Она обратилась к верующим разных конфессий, большинство из которых не приняло беззаконие, которое творит режим Александра Лукашенко. Она напомнила, что молитва "Магутны Божа" звучит и в храмах, и на площадях. А одним из первых политзаключенных стал христианский демократ Павел Северинец.

Тихановская упомянула, что митрополита Тадеуша Кондрусевича четвертый месяц не пускают в Беларусь. А несколько священников католической и православной конфессий были осуждены на арест.

"За месяцы протеста беларусы доказали, что ни символы, ни языки, ни различия в вере не могут нас разделить, если мы действительно вместе. Мы поняли, что мы большая семья, мы увидели в соседях и согражданах братьев и сестёр. Сейчас мы не просто ждём праздник Рождества, но и готовимся к нему. Так же, как и к рождению новой Беларуси мы готовимся каждый день. И я верю, что скоро мы встретим этот праздник вместе", — заявила она.
 
 
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Светлана Тихановская выступила с обращением к белорусам перед Рождеством.
 
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