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Милиция пришла к собственнику магазина "Гонар", чтобы снять гирлянды

10.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиционеры потребовали снять бело-красно-белые гирлянды, которые висели в окне квартиры Павла Довнара — собственника магазина "Гонар".



Согласно информации "Нашай Нівы", милиционеры пришли, когда дома была жена Павла Карина с их ребёнком и его родители. На окне также наклеены бумажные белые ангелы и красные сердечки.

"Я сегодня гулял с собакой, смотрел на окна и думал: интересно, когда к нам придут? И вот, в тот же вечер "гости"! Человек пять было, все в форме, один из них — наш участковый. Сказали снять гирлянду. Я спросил: "Что, ребята, уже до этого дошли?" Они говорят:" Ну, вы же понимаете", — рассказывает Виктор, отец Павла.

По словам мужчины, милиционеры разговаривали без агрессии. Попросили убрать гирлянды, чтобы не пришлось применять другие меры. Их устроило то, что гирлянду при них выключили. Протокол милиционеры не составляли.
 
 
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Милиционеры потребовали снять бело-красно-белые гирлянды, которые висели в окне квартиры Павла Довнара — собственника магазина "Гонар".
 
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