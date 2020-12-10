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Минское "Динамо" вело со счетом 2:0, но проиграло московскому "Динамо"
Источник материала: Партизан
Хоккеисты минского "Динамо" 9 декабря принимали у себя дома "Динамо" из Москвы.
Минское "Динамо" / hcdinamo.by
Игра закончилась поражением хозяев площадки — 2:3 (2:2, 0:1, 0:0), хотя сперва они вели со счетом 2:0, передает
За первые пять минут встречи "зубры" успели забросить в ворота соперников две шайбы. Отличились Усов и Принс. Однако в том же первом периоде москвичи отыграли обе шайбы. А во втором периоде вышли вперед — 3:2. Последняя треть встречи получилась безголевой.
11 декабря минское "Динамо" будет играть в гостях у казанского "АК Барса".
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Хоккеисты минского "Динамо" 9 декабря принимали у себя дома "Динамо" из Москвы.
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